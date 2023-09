"Copy-Paste bei der AfD" - Kritik an Falschaussagen von Merz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat CDU-Chef Friedrich Merz für dessen Äußerungen über die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern offen gerügt. "Was Herr Merz vorgetragen hat, entspricht nicht der rechtlichen Lage in Deutschland. Ich finde, dass man besser auf seine Worte aufpassen sollte", sagte der Kanzler in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem SWR.

Merz-Behauptungen zu Zahnbehandlungen von Flüchtlingen falsch

Merz hatte mit Blick auf abgelehnte, aber geduldete Flüchtlinge gesagt, diese ließen sich in Deutschland die Zähne machen und nähmen Deutschen beim Zahnarzt die Termine weg. Diese Äußerung ist allerdings nachgewiesen falsch. Asylbewerber haben in Deutschland in den ersten eineinhalb Jahren nach Antragsstellung nur Anspruch auf eine eingeschränkte medizinische Versorgung, die von staatlichen Stellen bezahlt wird. Die Migranten sind in dieser Zeit nicht krankenversichert.

Heftige Kritik an Wortwahl von Merz aus der SPD

Scholz setzte sich dafür ein, dass Migranten abgeschoben werden müssten, wenn sie keinen Anspruch auf Schutz hätten. "Wir müssen sehr klare, präzise Politik machen, damit wir unsere Gesetze auch durchsetzen können. Aber das muss einen nicht dazu verführen, mit seinen Worten ungeschickt zu sein", betonte Scholz in Richtung des CDU-Chefs.

Der Generalsekretär der SPD, Kevin Kühnert, sagte im ARD-Interview: "Dem Chef der größten Oppositionspartei in Deutschland kann man einfach irgendeine Räuberpistole erzählen und dann geht der damit ins nächste Interview und verbreitet es in der gesamten Öffentlichkeit." Das sei ein verantwortungsloser Umgang mit dem "Amt" des Oppositionschefs, so Kühnert. "Und damit fällt er nicht zum ersten Mal auf, wir denken nur an Bemerkungen wie 'Sozialtouristen' mit Blick auf ukrainische Geflüchtete." Damit trage Merz zu Spaltungstendenzen in der Gesellschaft bei.