Asylpolitik: Debatte um sichere Herkunftsländer neu entfacht

Vor dem geplanten Flüchtlingsgipfel am 10. Mai in Berlin sprechen sich einige Ministerpräsidenten von CDU und SPD für eine Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten aus - darunter Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Sachsens Landeschef Michael Kretschmer.

Herrmann fordert Abkommen mit afrikanischen Herkunftsländern

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann plädiert für Abkommen mit den Herkunftsländern, etwa in Afrika. Diese Abkommen liegen als Aufgabe auf dem Tisch des Ampel-Sonderbevollmächtigten für Migration, Joachim Stamp (FDP). Dieser weist bereits seit Monaten auf die Schwierigkeiten solcher Verhandlungen hin.

Herrmann geht davon aus, dass immer mehr flüchtende Menschen nach Deutschland kommen werden. Etwa die Hälfte der Schutzsuchenden erhielte einen negativen Bescheid und müsste eigentlich abgeschoben werden, sagte Herrmann in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch". Das aber, so kritisierte er, funktioniere oft nicht. Durch Abkommen hingegen könne verhindert werden, dass sich nicht-asylberechtigte Flüchtlinge auf die Reise nach Europa machten.

"Dann ist klar, wer in ein Boot steigt, hat in Europa nichts verloren", so Herrmann. Jedoch zweifelt der bayerische Innenminister am Erfolg des Vorhabens: Man höre aus Berlin, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) das Vorhaben offenbar nicht unterstützen.

Schwierige Verhandlungen mit Herkunftsländern

Viele Länder sind nicht dazu bereit, abgelehnte Asylbewerber wieder bei sich aufzunehmen. Zum Beispiel, weil die Devisen der Landleute aus dem Ausland eine wichtige Einnahmequelle sind. Außerdem fallen manche Regierungen für direkte Verhandlungen aus. Der Sonderbeauftragte Stamp sagte bereits im Februar: "Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern sagen, dass derzeit nach Syrien und Afghanistan Rückführungen quasi ausgeschlossen sind. Und wir uns deshalb auf die Länder konzentrieren sollten, wo es tatsächlich geht."

Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten

Könnte also ein Baustein des gewünschten verminderten Zulaufs von Schutzsuchenden die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten sein? Dies würde aus Sicht von Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher (SPD) die Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie bei den Verwaltungsgerichten beschleunigen und Länder sowie Kommunen entlasten, wie ein Senatssprecher der "Welt" sagte.

Denkbar wären demnach "insbesondere Länder wie Georgien, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien, die eine Vielzahl von Asylverfahren mit einer äußerst niedrigen Schutzquote aufweisen". Davon unberührt würde der individuelle Anspruch auf Einzelfallprüfung im Asylverfahren bestehen bleiben, wie es hieß.

Menschenrechtslage in Nordafrika äußerst schlecht

Die Menschenrechtslage in Algerien, Marokko und Tunesien ist allerdings denkbar schlecht – besonders Journalisten landen wegen der Ausübung ihrer Arbeit immer wieder hinter Gittern – gleiches gilt für Oppositionspolitiker. Frauen und Mädchen werden in Nordafrika weiterhin durch Gesetze und im täglichen Leben diskriminiert, heißt es im "Regionalkapitel Naher Osten und Nordafrika 2022" von Amnesty International.

Schwere Menschenrechtsverletzungen würden in diesen Ländern zudem nicht strafrechtlich verfolgt. "Überall im Nahen Osten und in Nordafrika wurden lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen (LGBTI*) wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität festgenommen und strafrechtlich verfolgt", heißt es in dem im März 2023 erschienenen Bericht.