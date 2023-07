SPD-Generalsekretär Kühnert will Mindestlohn auch bei Ferienjobs

Zwölf Euro in der Stunde, ab Januar 12,41 Euro – das ist der Mindestlohn in Deutschland. Dieser wird per Gesetz allerdings erst Erwachsenen zugestanden. Wenn Schüler unter 18 Jahren einen Ferienjob machen, darf man ihnen auch weniger zahlen. "Die 16-Jährige, die im Biergarten Bierkrüge an die Tische bringt, leistet die exakt gleich wertvolle Arbeit wie der 20-Jährige, der das tut", sagte Kühnert.

Kühnert: Ausnahme beim Mindestlohn nicht begründbar

Kühnert hat sich darum dafür ausgesprochen, die Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn für unter 18-Jährige abzuschaffen und damit sicherzustellen, dass künftig auch Ferienjobber Mindestlohn erhalten. "Die Ausnahme beim Mindestlohn für unter 18-Jährige ist eine nicht begründbare Verzerrung", sagte Kühnert der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Dass in Annoncen im Internet teils gezielt nach Minderjährigen gesucht werde, "weil man sie für neun oder zehn Euro die Stunde arbeiten lassen kann", bezeichnete der SPD-Politiker als "unerhört". Kühnert fordert daher, die Ausnahmeregelung schnellstmöglich abzuschaffen.

Mindestlohn – eine Frage des Respekts

Der Mindestlohn sei eine Frage des Respekts für die geleistete Arbeit, und zwar unabhängig vom Alter. Auch er selbst habe als Schüler in den Ferien gearbeitet, sagte Kühnert weiter. Bei seiner Ferientätigkeit in Baumärkten sei er unter anderem für die Inventur zuständig gewesen und habe "unendlich viele Schrauben gezählt". Er sei damals 17 Jahre alt gewesen und habe sich "für Fußball-Touren mit Freunden" ein bisschen Geld dazuverdienen wollen.

Ab dem 15. Geburtstag dürfen Jugendliche, die noch zur Schule gehen arbeiten – höchstens vier Wochen im Jahr. Und zwar 40 Wochenstunden, täglich bis zu acht Stunden. Ausnahmen gelten für die Gastronomie, Landwirtschaft und zum Beispiel in Altersheimen oder Krankenhäusern.