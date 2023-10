Mann der leisen Töne: Zum Tod von Elmar Wepper

Elmar Wepper verkörperte einerseits bayerische Wurschtigkeit - und zwar so präzise, dass Banalitäten des Alltags zu großen Momenten wurden. Er konnte aber auch anders: Wepper war die deutsche Synchron-Stimme von Hollywood-Schauspieler Mel Gibson. Er lieh internationalen Stars wie Dudley Moore, Gene Wilder oder Ryan O’Neal seine Stimme. Ebenso wie Hollywood-Helden zählten zum Beispiel auch zwielichtige Tatort-Figuren zu seinem Repertoire.

Elmar Wepper gab sich selbst dabei selbst immer mehr als nahbaren Volksschauspieler. Er spielte ebenso in Utta-Danella- wie in "Traumschiff"-Verfilmungen mit und stand an der Seite von Alfons Schuhbeck in dessen Kochsendung im BR-Fernsehen. Dass er keine Berührungsängste mit seichtem Unterhaltungsfernsehen hatte, trug vielleicht dazu bei, dass er mit seinen ernsten Rollen umso mehr überraschte.

In aller Bescheidenheit hervorragend

In all den Jahren hat es ihn manchmal selbst gewundert, dass er nicht mehr Selbstdarsteller sein musste, um vor der Kamera stehen zu können:

"Diese exhibitionistische Lust, zu sagen: 'Hey Kinder, wo kann ich euch was zeigen?', die man als Schauspieler vielleicht haben sollte - die habe ich ehrlich gesagt nie verspürt."

Elmar Wepper, Schauspieler

Vielleicht war es gerade die persönliche Zurückhaltung, die seinem Schauspiel seine besondere Ausdruckskraft verlieh. Seine Blicke und Gesten: auf das Nötigste reduziert, ohne falsches Pathos und immer irgendwie lässig. Elmar Wepper spielte stets Charakterrollen. Es waren die Mischung aus Humor, Selbstironie und Gefühl - und eben die leisen Zwischentöne - die sein Spiel stark machten, ohne je sentimental zu wirken.

Weggefährten und Fans in Trauer

Für seine leise, gemessene Art würdigen ihn nun auch die Weggefährten. Michaela May drehte häufig mit Wepper, stand mit ihm bei "Irgendwie und Sowieso" vor der Kamera und auch beim Traumschiff. "Elmar war so ein feinfühliger, sensibler und liebevoller Kollege, Mensch und Schauspieler", sagt sie nun im Gespräch mit der Bild-Zeitung. "Ich habe ihn unglaublich geschätzt.“

Und auf X (früher: Twitter) trauert ein Nutzer um Wepper mit einem Zitat aus "Irgendwie und Sowieso":

"Irgendwann muaß a jeder hoam, egal wo des dann is."