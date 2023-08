Einzelhandel: Tarifstreit geht weiter, Verbraucher spüren Folgen

Es ist ein langwieriger und zugleich zäher Tarifstreit, den die Gewerkschaft Verdi mit dem Handelsverband Bayern führt. Die Tarifrunde für den Groß- und Außenhandel läuft zeitgleich. Doch eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht.

Verbraucher spüren den Konflikt

Auch die Verbraucher spüren den Konflikt. Seit April hat Verdi zu etlichen Warnstreiks in den Filialen aufgerufen. Längere Schlangen an Kassen außerhalb der Stoßzeiten und fehlende Ware sind oft die Folge davon. Auch der Handelsverband Bayern gibt nun auf Nachfrage zu, dass die Streikaktionen durchaus Wirkung zeigen. Die ebenfalls bestreikten Zentrallager haben die ein oder andere Ware nicht geliefert.

Lohn von rund 330.000 Beschäftigte im Fokus

Um den Lohn von rund 330.000 Beschäftigten des bayerischen Einzelhandels geht es in der heute startenden Tarifrunde. Verdi will unter anderem die Einkommen der Verkäufer, Kassierer oder Transportkräfte deutlich erhöhen - und zwar um 2,50 Euro in der Stunde. Für untere Einkommensgruppen will die Gewerkschaft ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro festschreiben.

Verdi: Angebot des Handelsverbands Bayern kein Ausgleich für Inflation

Der Handelsverband Bayern bot zuletzt 8,4 Prozent – allerdings in zwei Schritten und für 24 Monate. Das sei am Rande dessen, was die Arbeitgeber angesichts der Konsumflaute zahlen könnten. Verdi kritisiert, dass dieses Angebot kein Ausgleich für die Inflation sei. Die meisten in der Branche sind Niedrigverdiener.

Abschluss heute unwahrscheinlich

Beide Seiten werfen sich vor, das Gegenüber sei nicht verhandlungsbereit. Einen Abschluss heute in der vierten Runde halten beide Tarifparteien für wenig wahrscheinlich. Dann schon eher ein Durchbruch im bayerischen Groß- und Außenhandel. Dort wird am 28. August wieder verhandelt. Schokolade oder Zahnpasta würden nach einem Ergebnis zwar angeliefert – aber in den Filialen oft halt nicht eingeräumt.