BR24live: Holetschek wirbt im Landtag für Söders Wiederwahl

Einen Tag nach der Konstituierung des neuen Bayerischen Landtags hat CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek im Plenum Markus Söder erneut für die Wahl des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Söder genieße das Vertrauen der Menschen in diesem Land, sagte Holetschek. Eine klare Mehrheit der Menschen in Bayern wünsche sich, dass Söder Ministerpräsidenten bleibe. Seit seiner ersten Wahl im März 2018 habe er die "Geschicke Bayerns mit großer Klugheit, enormem Fleiß und hoher Souveränität gelenkt". In schwierigen Zeiten und großen Krisen habe er den Freistaat geführt und die Menschen gut geschützt.

Söder sei auch dem Anspruch gerecht geworden, den Freistaat mit Weitsicht und Sorgfalt, mit Leidenschaft in der Sache, aber auch mit großem Gestaltungsanspruch weiterzuentwickeln. Die Zukunft der Menschen liege ihm sehr am Herzen. "Und auch dank seiner Arbeit steht der Freistaat im Moment so gut da", sagte der CSU-Fraktionschef.

Nach der Debatte, bei der Vertreter aller Fraktionen zu Wort kommen, soll Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Die schwarz-orange Koalition verfügt über 122 der 203 Sitze.

