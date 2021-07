BR-BayernTrend: Jeder Dritte würde Laschet wählen

Während Laschet im bundesweit erhobenen DeutschlandTrend bei der Direktwahl-Frage derzeit hinter Scholz landet (28 zu 29 Prozent), liegt er in Bayern also elf Prozentpunkte vor seinem Kontrahenten. Baerbock wiederum kommt auch in der deutschlandweiten Umfrage auf Rang drei – mit 18 Prozent, also etwas mehr als im Freistaat.

CSU-Wähler: Nur 63 Prozent für Laschet

Den höchsten Zuspruch findet Laschet laut dem BR-BayernTrend im Freistaat im schwarz-gelben Lager. So würden 54 Prozent der FDP-Anhänger Laschet bei einer Direktwahl ihre Stimme geben - und nur 15 Prozent für SPD-Politiker Scholz votieren. Bei den CSU-Anhängern käme Laschet auf 63 Prozent. Obwohl der CDU-Chef gemeinsamer Kanzlerkandidat der Unionsparteien ist, würden 16 Prozent der CSU-Anhänger Scholz und 5 Prozent Baerbock direkt wählen. Laschets Zustimmung im eigenen Lager ist damit geringer als bei den Kandidaten von Grünen und SPD.