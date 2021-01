BR-BayernTrend - Januar 2021

Impfbereitschaft und Bewertung des Impftempos unterschiedlich

In Bayern wollen sich 50 Prozent der Befragten auf jeden Fall gegen das Corona-Virus impfen lassen, 27 Prozent wahrscheinlich. Dagegen wollen sich 10 Prozent wahrscheinlich nicht impfen lassen, 11 Prozent auf keinen Fall. Die Impfbereitschaft in Bayern ist durch ein deutliches Altersgefälle gekennzeichnet: Während sich bei den Menschen über 65 Jahren 68 Prozent auf jeden Fall impfen lassen wollen, sagen dies nur 38 Prozent der Menschen im Alter von 18-39 Jahren. Bei ihnen ist die Skepsis am größten.

Bei der Bewertung der Impfgeschwindigkeit sind die Menschen in Bayern gespalten: Zwar bezeichnen 40 Prozent das Tempo als angemessen – für 51 Prozent ist es allerdings zu langsam. Sowohl beim Impftempo als auch bei der Impfbereitschaft entsprechen die bayerischen Werte in etwa den Werten auf Bundesebene.