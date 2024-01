Bauernproteste: Tausende Traktoren auf dem Weg nach Nürnberg

Startpunkte für die geplante Sternfahrt sind Nürnberg-Buch, Kalchreuth, Schwaig bei Nürnberg, Burgthann/Unterferrieden, Roth, Heilsbronn und Langenzenn. Im Nürnberger Stadtgebiet dürfte es somit zu Behinderungen auf allen wichtigen Einfahrtstraßen kommen.

BR24live ab 11.00 Uhr: BR24 berichtet live von der Großdemo am Nürnberger Volksfestplatz. Der Livestream findet sich oben in diesem Artikel.

Kundgebung mit Söder und BBV-Präsident

Die Kundgebung auf dem Volksfestplatz soll zwischen 11.00 und 13.30 Uhr stattfinden. Als Redner ist neben dem bayerischen Bauern-Präsidenten Günther Felßner auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geladen. Für die FDP soll die Bundestagsabgeordnete Kristine Lütke aus dem Wahlkreis Roth zu den Versammlungsteilnehmenden sprechen.

Danach werden die Teilnehmer die Heimfahrt antreten, was erneut zu Verkehrsbehinderungen führen dürfte.

Abladen von Mist und Stroh ist untersagt

Der Bauernverband wolle "hart, aber fair unter Wahrung von Recht und Ordnung" protestieren, heißt es auf der Webseite des BBV. Der Protest richte sich an die Bundesregierung. "Wir wollen hart sein in der Sache, aber dabei angemessen vorgehen", heißt es vom BBV in Richtung der Teilnehmenden. Demnach sind unter anderem das Mitbringen oder Abladen von Mist und Stroh untersagt.

Während der Protestwoche ist es seit dem 8. Januar immer wieder zu möglichen Rechtsverletzungen durch demonstrierende Landwirte gekommen. So ermittelt die Kriminalpolizei zum Beispiel gegen zwei Bauern im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wegen des Verdachts der Nötigung. Ihre Traktoren versperrten eine Bundesstraße über mehrere Stunden – angeblich aufgrund mehrerer technischer Defekte.

BBV distanziert sich von Rechtsextremen

Angesichts der Protestwoche der Landwirte gab und gibt es Befürchtungen, Rechtsextreme könnten Demonstrationen und weitere Aktionen der Bauern unterwandern. Bei einer Kundgebung auf dem Odeonsplatz in München waren beispielsweise mehrere Traktoren mit Reichsflagge unterwegs, zudem wurden mehrere rechte beziehungsweise demokratiefeindliche Symbole gezeigt. Laut dem Bauernverband sind rechte Teilnehmer bei den Protesten unerwünscht.

Bayernweiter Protest mit zigtausenden Teilnehmern

Die ganze Woche über haben Bauern überall in Bayern ihrem Unmut über die Kürzungspläne der Ampelregierung mit Traktorfahrten, Kundgebungen, Mahnwachen und Konvois Luft gemacht und dabei zum Teil den Verkehr zum Erliegen gebracht. Schon am Montag beteiligten sich in ganz Bayern Zehntausende an den deutschlandweiten Protesten. Aber auch an den folgenden Tagen kam es zu zahlreichen Aktionen. So protestierten am Mittwoch Landwirte mit mehr als 1.000 Traktoren gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung bei einer zentralen Kundgebung in Augsburg.

Weitere Bauernproteste angedroht

Mit der Kundgebung soll die erste Protestwoche abgeschlossen werden. Doch der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Günther Felßner, hat bereits mit weiterem verschärften Protest gedroht, sollte die Bundesregierung nicht auch beim Agrardiesel weitere Zugeständnisse machen. Er stellte einen "Januar, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat" in Aussicht. Es gebe "jede Menge Ideen, wie man das Land eventuell lahmlegen" könne, sagt Felßner BR24.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.