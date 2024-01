BR24live: Was die Bauernproteste für Bayern bedeuten

Auch der Bayerische Bauernverband (BBV) sieht die Gefahr, dass die eigentlichen inhaltlichen Ziele ins Hintertreffen geraten könnten. BBV-Präsident Günther Felßner verspricht einen "demokratischen Protest", distanziert sich klar von antidemokratischen Protestformen, sagt aber auch: "Wir können am Ende auch nicht jede WhatsApp-Gruppe kontrollieren."

Fähre blockiert: Wütende Bauern lauern Habeck auf

Dass der Protest kein reines Netzphänomen ist, musste Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) erfahren. Kurz nachdem die Bundesregierung verkündet hatte, dass die Streichungen zum Teil zurückgenommen werden, sah er, wie weit der Protest mancher Landwirte mittlerweile geht: Wütende Bauern hinderten ihn am Verlassen einer Nordsee-Fähre.

Ist Nötigung jetzt ein Teil der Auseinandersetzung? Der Deutsche Bauernverband (DBV) distanziert sich am nächsten Tag. DBV-Präsident Rukwied schreibt: "Blockaden dieser Art sind ein No-Go. Wir sind ein Verband, der die demokratischen Gepflogenheiten wahrt. Persönliche Angriffe, Beleidigungen, Bedrohungen, Nötigung oder Gewalt gehen gar nicht. Bei allem Unmut respektieren wir selbstverständlich die Privatsphäre von Politikern."

Felßner: "Die Bevölkerung haben wir hinter uns"

Es ist eine fragile Situation. "Die Bevölkerung haben wir hinter uns", sagt der bayerische Verbandspräsident Felßner. "Das dürfen wir nicht verspielen." Schon einmal vorsichtshalber bittet er um Verständnis, wenn es aufgrund der Protestaktionen zu Verkehrsbehinderungen komme.

Mit der Zeit dürfte es mit dem Rückhalt in der Bevölkerung allerdings so eine Sache sein. Denn Bilder, wie die von der Blockade der Fähre inklusive Polizeieinsatz, könnten ziemlich schnell dafür sorgen, dass der Rückhalt für die Bauern in der Bevölkerung schwindet. Und wenn dann auch am achten, neunten, zwölften Tag in Folge wieder eine Autobahnauffahrt blockiert ist, kann das die Geduld der Bürger überstrapazieren.

Es geht um Wertschätzung und Geld

Andererseits haben die Bauern bereits großen Erfolg mit den ersten Aktionen. Denn die Politik lenkt substanziell ein. Die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge soll nun doch bleiben. Die Agrardiesel-Subvention wird nur sukzessive abgebaut. Aber dennoch bleiben die Bauernverbände hart.

Die nun von den Ampelparteien der Bundesregierung angekündigten Kürzungen würden für die deutschen Landwirte langfristig rund eine halbe Milliarde Euro pro Jahr an Belastung bedeuten.