Wie Extremisten Bauernproteste zu nutzen versuchen

Das Banner mit der schwarz-weiß-roten Reichsflagge ist groß. So groß, dass es gleich mehrere Traktoren auf dem Münchner Odeonsplatz verdeckt. "Ohne Bauernstand stirbt unser Bayernland", steht darauf. Und: "Germany first".

Man muss bei der Kundgebung der Landwirte in München nicht lange suchen, um festzustellen, dass die Reichsflagge nicht das einzige rechte oder demokratiefeindliche Symbol ist, das neben agrarpolitischen Forderungen prangt. Einige Meter weiter ragt eine Landvolkfahne in die Luft, geschwenkt von einem Mitglied der Burschenschaft Danubia. Unter den Protestierenden sind auch Vertreter der Identitären Bewegung und der Kleinstpartei "Der Dritte Weg". Alle drei Gruppierungen werden vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet und als rechtsextrem eingestuft. Und sehen jetzt offenbar ihren Platz an der Seite der Landwirte - auch wenn diese laut Bauernverband solche Gruppierungen wiederum nicht an ihrer Seite wollen.

In Dillingen meldete ein bekannter Gegner eines Flüchtlingsheims sogar selbst eine Demo an, an der Bauern teilnahmen. Vielen Anwesenden waren diese Hintergründe auf Nachfrage allerdings nicht bewusst. Der Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands (BBV) hatte sich auch wegen des Veranstalters und der geplanten Inhalte vorab von der Veranstaltung distanziert.

Die Frage, die sich angesichts solcher Fälle stellt: Handelt es sich um einzelne Fälle oder schätzen Experten es bereits als Unterwanderung ein?

Bayerischer Verfassungsschutz: Einzelne Extremisten bei Bauernprotesten

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz stellte bereits im Vorfeld eine Mobilisierung durch rechtsextremistische und neonazistische Gruppierungen für die Teilnahme an den Protestveranstaltungen fest. "An den Kundgebungen nahmen einzelne hier bekannte Extremisten teil", so der Verfassungsschutz im Gespräch mit dem BR.

Das Landesamt für Verfassungsschutz teilte auf Anfrage mit, dass zwar "die sogenannten Bauernproteste nicht dem Beobachtungsauftrag" des Verfassungsschutzes unterliegen. Beobachtet würden jedoch Aktionen extremistischer Akteure oder Gruppierungen.

Abschließend teilt das Amt mit: "Eine Unterwanderung der Kundgebungen durch rechtsextremistische Organisationen konnte nicht festgestellt werden."