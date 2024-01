Bauernprotest-Ticker: Bauernpräsident bittet um Verständnis

17.12 Uhr: Bauernverbandspräsident von branchenübergreifender Solidarität überrascht

Der Präsident des bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner (CSU), hat nach eigenen Angaben nicht damit gerechnet, dass sich so viele andere Gewerke den Protesten der Landwirte anschließen würden. In einem BR-Interview in Nürnberg sagte er, die bayerischen Bauern würden für ihre beiden Anliegen auf die Straße gehen: die Beibehaltung der Agrar-Diesel-Subventionen und die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Das sei nötig, um die heimische Lebensmittelversorgung zu sichern. Diese werde gefährdet, durch eine schlechte Politik der Ampelregierung in Berlin.

Wenn man jedoch ins Land blicke, werde die Solidarität verständlich. Die Gastronomen haderten mit der 19-prozentigen Mehrwertsteuer, die Spediteure mit höherer Maut und der CO2-Abgabe. Felßner sieht die Landwirte als Spitze dieser Bewegung. Er frage sich, ob man die Subventionen für die Bauern kürzen müsse, um die eine Milliarde zu finanzieren, die das neue Kanzleramt kosten soll. Es gebe genug andere Möglichkeiten, im Bundeshaushalt sinnhafte Einsparungen vorzunehmen, so der Verbandschef.

17.12 Uhr: Hunderte Ordner und feste Ablaufkonzepte bei Bauernprotesten

Der Präsident des bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner (CSU), hat sich zur Frage geäußert, ob er verhindern könne, dass rechte Trittbrettfahrer auf die Proteste aufspringen. Der Verband habe über 200 Veranstaltungen in Bayern angemeldet. Man werde gemeinsam mit hunderten Ordnern und der Polizei genau festgelegte Ablaufkonzepte befolgen. Die bayerischen Landwirte seien keine Chaoten. Sie möchten geordnet, ohne Zwischenfälle und auch ohne jede Vereinnahmung anderer Gruppen ihre Anliegen publik machen und für eine bessere Politik eintreten.

Natürlich könne es bei den Protesten auch zu Behinderungen kommen, dafür bitte er die Bevölkerung um Verständnis, so Felßner. Jedoch gehe es darum, so der Verbandspräsident weiter, öffentlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Lebensmittelversorgung bundesweit gefährdet sei, weil die Ampelregierung die Bauernhöfe ruiniere.

16.01 Uhr: Blockaden angekündigt - Faeser übt Kritik

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied hat rechte Gruppierungen gewarnt, die angekündigten Demonstrationen zu unterwandern. "Rechte und andere radikale Gruppierungen wollen wir auf unseren Demos nicht haben", sagte Rukwied der "Bild am Sonntag" vor dem Start der bundesweiten Protestwoche. In der Debatte vermischen sich Sorgen vor einer Radikalisierung der Proteste und Kritik an den geplanten Subventionskürzungen für Landwirte. Grundsätzliche Zustimmung zu den Protesten kam am Wochenende etwa von der AfD, den Freien Wählern in Bayern und der CSU. Vertreter der Ampel-Parteien verwiesen hingegen auf Zugeständnisse der Regierung.

Ankündigungen zufolge sollen Traktoren etwa zahlreiche Autobahnauffahrten blockieren. "Blockaden lösen keine Probleme. Wer andere Menschen, die eilig zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt müssen, im Alltag blockiert, der sorgt in allererster Linie für Wut und Unverständnis", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser dazu der "Rheinischen Post" am Wochenende.

14.13 Uhr: Unterwanderung der Bauernproteste - Aiwanger sieht Verunglimpfung von links

Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, sieht in der vielfach geäußerten Befürchtung einer Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten eine gezielte Verunglimpfung "von linker Seite". Die "überwältigende Mehrheit der Landwirte" habe mit Extremismus nichts zu tun, sagte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident der "Welt" (Montagsausgabe). "Es ist politisch äußerst unanständig, damit die berechtigten Bauernproteste in Misskredit bringen zu wollen, um die Bauern zu verunsichern", fügte Aiwanger hinzu.

Politiker insbesondere der Ampel-Parteien forderten die Landwirte dazu auf, sich klar im rechtsstaatlichen Rahmen zu positionieren. "Friedliche angemeldete Proteste sind für mich völlig legitim", sagte etwa SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese der Düsseldorfer "Rheinischen Post". "Aber ich erwarte eine klare Distanzierung von rechten Kreisen."

11.56 Uhr: SPD - CSU und Freie Wähler verantwortungslos bei Bauernprotesten

CSU und Freie Wähler reagieren nach Ansicht von Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn verantwortungslos auf die Bauernproteste. "Es ist brandgefährlich von (CSU-Chef) Markus Söder zu behaupten, die Form der Proteste zeige, dass 'ein ganz großer Teil der Bevölkerung überhaupt keine Hoffnung hat, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen'", teilte von Brunn in München mit. "Mit solchen Aussagen zeigt er öffentlich Verständnis für Rechtsbruch und bedient Verschwörungstheorien." Der Weg zu Veränderung in einer Demokratie seien Wahlen und Abstimmung im Parlament.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Samstag zum Auftakt der CSU-Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon grundsätzlich Verständnis für die Proteste gezeigt. Diese müssten aber auf rechtsstaatlichem Boden stattfinden. Zugleich warnte er davor, dass "radikale Gruppen wie die AfD versuchen" würden, die aktuellen Proteste für eigene Ziele auszunutzen. Die Form der Proteste zeige, dass "ein ganz großer Teil der Bevölkerung überhaupt keine Hoffnung hat, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen".

10.39 Uhr: Merz an Demonstranten: Protest mit Augenmaß und ohne Gewalt

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Landwirte dazu aufgerufen, bei ihren Protesten friedlich zu bleiben und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Merz schrieb in einer E-Mail an seine Anhänger, alle, die protestieren wollten, sollten dies mit "Augenmaß und vor allem ohne Gewalt" tun. "Landwirte, Spediteure oder wer auch immer dürfen sich nicht instrumentalisieren lassen von Leuten und Gruppierungen, die den legitimen Protest missbrauchen, um das ganze System unseres Landes infrage zu stellen", schrieb Merz.

Die Demokratie habe gewaltige Schwächen, die im Augenblick sichtbarer würden denn je. "Aber alles andere, was an ihre Stelle träte, würde erst recht zu Wohlstandsverlusten und ganz anderen Verteilungskonflikten führen", schrieb der CDU-Vorsitzende.

09.00 Uhr: Bauern tragen Protest auf die Straße

Die Bauernschaft ist wütend auf die Ampel-Regierung. Grund sind Sparpläne im Agrarbereich. Mit weiteren massiven, bundesweiten Protesten wollen die Landwirte den Druck auf Berlin nochmals erhöhen. Für die Aktionswoche befürchten einige Kommunen Blockaden, etwa von Autobahnauffahrten oder Bundesstraßen. In den meisten bayerischen Städten dürfte es am Montag zu Verkehrsproblemen kommen, Sternfahrten und Kundgebungen wurden angemeldet. Auch der ÖPNV könnte durch Staus betroffen sein.