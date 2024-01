Bauernproteste: Wie steht's um die Landwirtschaft?

Außerdem gibt es Unterschiede: Die Zahl der Betriebe mit Viehhaltung ging in dem Zeitraum um 22 Prozent zurück. Besonders für Schweinehalter waren die vergangenen Jahre schwierig. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der schweinehaltenden Betriebe in Bayern nahezu halbiert, so das Statistische Landesamt in Fürth. Ein wesentlicher Grund waren die über einen längeren Zeitraum niedrigen Preise.

Immer weniger Landwirte ernähren immer mehr Menschen

Die, die weitermachen, müssen größer werden, um sich zu behaupten. Und sie leisten mehr als früher: Mittlerweile ernährt eine angestellte Person in der Landwirtschaft über 137 Menschen. Im Jahr 1949 ernährte ein Mitarbeiter auf einem landwirtschaftlichen Betrieb statistisch nur zehn Personen. Inzwischen arbeiten nur noch 1,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland (Stand 2022) in der Landwirtschaft.

Volkswirtschaftlich betrachtet erzielten sie im vergangenen Jahr einen landwirtschaftlichen Produktionswert von rund 76,3 Milliarden Euro – so die erste Schätzung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL). Die pflanzliche Produktion erreicht einen Wert von 37,3 Milliarden Euro (+1,4 Prozent), während die Tierproduktion auf 35,3 Milliarden Euro (-0,8 Prozent) geschätzt wird.