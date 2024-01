Zwischenfall bei Perchtenlauf: Zuschauerin verletzt Teilnehmer

Bei der Rauhnacht in Altreichenau im Landkreis Freyung-Grafenau hat es einen Zwischenfall gegeben. Laut Polizei verletzte eine Zuschauerin beim traditionellen Perchtenlauf einen Teilnehmer.

Zuschauerin packt Perchten an den Hörnern

Die 32-Jährige packte den Angaben zufolge einen der maskierten Teilnehmer des Umzuges an den Hörnern und zog ihn so kräftig umher, dass der 22-Jährige eine Verletzung an den Halswirbeln erlitt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei.

Angreiferin erwartet Anzeige

Auch die Maske wurde bei dem Angriff beschädigt, Schaden: immerhin 500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Zwischenfalls. Die 32-jährige Frau muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Perchten sind Gestalten eines überlieferten Brauches aus heidnischer Zeit. Das Brauchtum der Perchtenläufe bezieht sich auf die Raunächte (älter auch Rauhnächte), in denen die bösen Geister des Winters und das alte Jahr ausgetrieben werden sollen.