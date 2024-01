Bauernproteste: Geht es noch um die Sache?

Ein Satz und seine Folgen. Mit einer emotionalen Drohrede stachelt Bauernpräsident Joachim Rukwied am 18. Dezember die Menge in Berlin an. Kurz zuvor hatte das Spitzentrio der Regierung - Scholz, Habeck, Lindner - verkündet, dass sie die Agrardieselsubvention und die KFZ-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge streichen will. Damit soll das Haushaltsloch, das nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entstanden ist, gestopft werden. Die Bauern, wie immer gut organisiert, mobilisieren einen lauten Traktor-Protest in Berlin vor dem Brandenburger Tor.

Bauernpräsident Rukwied trifft den Nerv der Demonstranten, schimpft auf die Ampel und sagt dann diesen Satz: "Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder! Nicht nur nach Berlin. Dann werden wir ab dem 8. Januar überall präsent sein. In einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat!"

Bauernverbände: "Schwachköpfe mit Umsturzfantasien"

Im Netz findet das viel Zuspruch, und viele träumen von einem "Generalstreik", der die Ampel zum Rücktritt zwingen soll. Mittlerweile sehen sich die Bauernverbände deshalb zu regelmäßigen Distanzierungen gezwungen. "Auf das Schärfste" distanziere man sich "von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppen und Spinnern, die unsere Aktionswoche kapern und unseren Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen", heißt es in einer Stellungnahme des Deutschen Bauernverbandes.