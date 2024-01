Bauernproteste: Wie steht's um die Landwirtschaft?

Vielerorts basteln Bauern schon Demo-Schilder, beschriften Transparente und bereiten ihre Traktoren vor. Zum Teil haben die Proteste bereits begonnen und sind in Schleswig-Holstein auch schon eskaliert, als Wirtschaftsminister Habeck am Donnerstag am Verlassen einer Fähre gehindert wurde. Am 8. Januar soll der Protest gegen die geplanten Kürzungen so richtig losgehen. Lkw-Fahrer, Wirte, Metzger und auch Jäger haben bereits angekündigt, sich solidarisch mit den protestierenden Landwirten zu zeigen und auch zu demonstrieren.

Man erfahre großen Zuspruch und Unterstützung von Seiten der Bevölkerung und anderen Branchen, sagt der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Er fordert von der Bundesregierung, die Kürzungspläne nicht nur zum Teil, sondern komplett zurückzunehmen.

Aber es gibt auch Gegenwind: Die SPD fordert, Klima- und Bauernproteste müssten von der Polizei gleich behandelt werden. Und an der Eskalation in Schleswig-Holstein gab es parteiübergreifend Kritik. Ein weiterer Kritikpunkt, der in vielen Kommentarspalten der Social-Media-Kanäle zu lesen ist: Bekommen Landwirte nicht sowieso schon reichlich Subventionen und finden immer einen Grund zu klagen?

Strukturwandel: Weniger Höfe, weniger Tiere

Tatsache ist: Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland geht kontinuierlich zurück. Zwischen 2010 und 2020 sank die Zahl um 36.100 auf 262.800 Betriebe. Das entspricht einer jährlichen Abnahmerate von 1,1 Prozent (2020 zu 2010). Das klingt nicht allzu dramatisch – allerdings hörten in den Jahrzehnten davor schon sehr viele Betriebe auf, sodass bereits ein relativ niedriges Niveau erreicht ist.