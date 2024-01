Bauernproteste in Nürnberg - Landwirte fordern "bessere Politik"

Auch in anderen Teilen Bayern kommt es am Freitag zu Protesten der Landwirte: So findet auf dem Dillinger Festplatz nachmittags eine Bauerndemonstration statt. Nach der Kundgebung wollen die Landwirte mit ihren Traktoren durch die Stadt fahren. Auch in der Oberpfalz gingen die Proteste weiter, unter anderem im Raum Amberg und Furth im Wald.

Abladen von Mist und Stroh ist untersagt

Der Bauernverband wolle "hart, aber fair unter Wahrung von Recht und Ordnung" protestieren, heißt es auf der Webseite des BBV. Der Protest richte sich an die Bundesregierung. "Wir wollen hart sein in der Sache, aber dabei angemessen vorgehen", heißt es vom BBV in Richtung der Teilnehmenden. Demnach sind unter anderem das Mitbringen oder Abladen von Mist und Stroh untersagt.

Während der Protestwoche ist es seit dem 8. Januar immer wieder zu möglichen Rechtsverletzungen durch demonstrierende Landwirte gekommen. So ermittelt die Kriminalpolizei zum Beispiel gegen zwei Bauern im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen wegen des Verdachts der Nötigung. Ihre Traktoren versperrten eine Bundesstraße über mehrere Stunden – angeblich aufgrund mehrerer technischer Defekte.

BBV distanziert sich von Rechtsextremen

Angesichts der Protestwoche der Landwirte gab und gibt es Befürchtungen, Rechtsextreme könnten Demonstrationen und weitere Aktionen der Bauern unterwandern. Bei einer Kundgebung auf dem Odeonsplatz in München waren beispielsweise mehrere Traktoren mit Reichsflagge unterwegs, zudem wurden mehrere rechte beziehungsweise demokratiefeindliche Symbole gezeigt. Laut dem Bauernverband sind rechte Teilnehmer bei den Protesten unerwünscht.

Bundesagrarminister Cem Özdemir äußerte mit Blick auf die Bauernproteste Kritik an der vorherigen Regierung. "Der Karren ist so tief im Dreck, um mal bildlich zu sprechen, dass wir alle miteinander arbeiten sollten und jetzt nicht so sehr Parteipolitik machen sollten, wie es meine Vorgängerin vorher gemacht hat", sagte der Grünen-Politiker im "Morgenmagazin" von ZDF und ARD. Vor Özdemir war die CDU-Politikerin Julia Klöckner für das Agrarressort zuständig.

Ethikratsvorsitzende mahnt zu respektvollem Miteinander

Die Ethikratsvorsitzende Alena Buyx mahnte zu einem differenzierten Blick. "Protest ist immer total wichtig, das gehört zu einer Demokratie dazu", sagte Buyx im "Morgenmagazin". Aber Unterwanderungen durch rechte und demokratiefeindliche Gruppierungen bereiteten ihr Sorge. Sie wünsche sich ein respektvolleres Miteinander. "Letztendlich sitzen wir in diesem Boot einer Gesellschaft doch alle gemeinsam", sagt die Medizinethikerin von der Technischen Universität München. "Wut und Empörung sind nachvollziehbar, aber sie sind eben auch nicht das, was helfen wird", sagt Buyx.

Die ganze Woche über haben Bauern überall in Bayern ihrem Unmut über die Kürzungspläne der Ampelregierung mit Traktorfahrten, Kundgebungen, Mahnwachen und Konvois Luft gemacht und dabei zum Teil den Verkehr zum Erliegen gebracht. Schon am Montag beteiligten sich in ganz Bayern Zehntausende an den deutschlandweiten Protesten. Aber auch an den folgenden Tagen kam es zu zahlreichen Aktionen. So protestierten am Mittwoch Landwirte mit mehr als 1.000 Traktoren gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung bei einer zentralen Kundgebung in Augsburg.

Weitere Bauernproteste angedroht

Mit der Kundgebung soll die erste Protestwoche abgeschlossen werden. Doch der Präsident des Bayerischen Bauernverbands, Felßner, hatte zuvor bereits mit weiterem verschärften Protest gedroht, sollte die Bundesregierung nicht auch beim Agrardiesel weitere Zugeständnisse machen. Er stellte einen "Januar, wie ihn das Land noch nicht erlebt hat" in Aussicht. Es gebe "jede Menge Ideen, wie man das Land eventuell lahmlegen" könne, sagt Felßner BR24.

Anfang nächster Woche will sich Bundesfinanzminister Christian Lindner den protestierenden Landwirten stellen. Der FDP-Chef soll am Montagmittag bei einer Demonstration des Bauernverbands vor dem Brandenburger Tor in Berlin reden, wie das Finanzministerium mitteilte.

Zu der Abschlusskundgebung in Berlin am Montag werden unter anderem auch Landwirte aus Schwaben fahren. Die Bauern hätten noch nicht erreicht, was sie wollten, sagt Schwabens Bezirkspräsident im Bauernverband, Stefan Bissinger, im Gespräch mit dem BR. Sie forderten weiter, dass die Rückerstattung für den Agrardiesel und die Steuerfreiheit für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge komplett beibehalten wird.

Mit Informationen von dpa, epd