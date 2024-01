Blockaden und Demos: Zehntausende Bauern auf Bayerns Straßen

An den Protesten gegen die Steuerpläne der Bundesregierung haben an diesem Montag in ganz Bayern unzählige Landwirte mit vielen Tausend Traktoren teilgenommen. Allein in der Oberpfalz registrierte die Polizei bis zum Mittag 30 Aktionen mit rund 6.000 Fahrzeugen. In Niederbayern nahmen nach polizeilicher Schätzung etwa 4.000 Personen mit 2.500 Fahrzeugen an Protestaktionen teil, in Oberfranken 5.500 Menschen mit 3.400 Fahrzeugen, in Oberbayern nördlich von München zählte die Polizei 4.700 Traktoren, in Nordschwaben 2.300.

Anlass für die Bauernproteste sind die Ankündigung der Bundesregierung, Subventionen für die Landwirtschaft zu kürzen. Zum einen geht es dabei um die Kfz-Steuer für landwirtschaftlich genutzte Maschinen, zum anderen um Vergünstigungen für den in der Landwirtschaft genutzten Diesel-Kraftstoff. Einen Teil der Kürzungspläne hat die Regierung bereits zurückgenommen. Landwirte versammeln sich bayern- und bundesweit dennoch weiter zu zahlreichen Kundgebungen.

Große Kundgebungen in München, Augsburg und Nürnberg

Vielerorts meldeten die Polizeipräsidien am Morgen und am Vormittag Verkehrsbehinderungen im Zuge der Bauernproteste, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten zeitweise blockiert wurden. Mit weiteren Behinderungen ist in vielen Teilen Bayerns am Nachmittag zu rechnen, wenn sich die Landwirte mit ihren Fahrzeugen auf den Rückweg machen. Besonders große Kundgebungen finden etwa in München, Augsburg und Nürnberg statt, aber auch an vielen weiteren Orten haben sich Landwirte versammelt.

An der zentralen Münchner Kundgebung haben nach Angaben des Bayerischen Bauernverbands (BBV) 10.000 Menschen teilgenommen. "Die Ampel hat Flasche leer, die hat fertig", sagte BBV-Präsident Günther Felßner.

Der BBV-Chef betonte angesichts der aufgeheizten Stimmung in der Bauernschaft jedoch die Dialogbereitschaft des Verbands und distanzierte sich von Extremisten jeglicher Couleur, unangemeldeten Verkehrsblockaden und Angriffen auf Politiker. "Denn Bauern sind keine Chaoten oder Klimakleber", sagte Felßner. "Bleiben wir sympathisch, bleiben wir friedlich."

Bauernverband warnt vor Verdopplung der Lebensmittelpreise

Felßner erklärte am Rande der Kundgebung, es gehe um 33 Cent pro Tag, die jeder europäische Bürger für die Landwirtschaft bezahle. Die Alternative sei die Rücknahme von Subventionen und die Abschottung von Importen, was dann zu einer Verdopplung der Lebensmittelpreise führen würde.

Dass die Bundesregierung die Pläne bei der Kfz-Steuer bereits zurückgenommen hat und die Subventionierung des Agrardiesels jetzt schrittweise statt auf einen Schlag umsetzen will, reicht dem bayerischen Bauernpräsidenten nicht aus. Man habe über die Jahre bereits Kröten geschluckt. Dabei geht es laut Felßner um zehn Milliarden Euro für die Landwirtschaft. "Diese zwei Maßnahmen haben jetzt dem Fass den Boden ausgeschlagen und deshalb müssen die komplett vom Tisch", gab sich Felßner kompromisslos. Die heimische Lebensmittelversorgung und die bäuerlichen Familienbetriebe seien gefährdet.

Grünen-Politiker Bär in München ausgebuht

Als einziger Politiker war der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär als Gastredner in München geladen. Bär wurde jedoch lautstark ausgebuht und von Teilen der Menge mit "Hau Ab"-Sprechchören zum Aufhören aufgefordert. Im Publikum nahmen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, mehrere weitere CSU-Politikerinnen und -politiker sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) teil.

Aiwanger sprach bei einer Kundgebung in Landshut. In seiner Rede betonte er die zentrale Rolle der Landwirte für die Nahrungsproduktion und bedankte sich bei den Teilnehmern, dass sie hier seien, um zu zeigen, dass es ihnen an den Kragen gehe. Aiwanger trat dafür ein, die Subventionierung des Agrardiesels beizubehalten. Er forderte, die Bedürfnisse der Landwirte ernst zu nehmen. Die Höfe müssten erhalten werden, damit sie Nahrung produzieren könnten und man nicht auf Importe angewiesen sei. Landwirte mit rund 1.000 Traktoren hatten sich in Landshut versammelt.