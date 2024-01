Nach tödlichem Unfall in Passau: Risiko Lieferverkehr?

Am 29. Dezember war in der Passauer Innenstadt ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Tote und mehrere Verletzte waren die Folgen des Unfalls, dessen Ursache noch nicht aufgeklärt ist. Nun flammt eine Diskussion um Lieferverkehr in Innenstädten auf.

Mitgefühl mit dem Lkw-Fahrer

Sie beginnen ihren Dienst im Dunkeln, wenn viele noch schlafen: Lkw-Fahrer. Einer von ihnen ist Robert Fürst. Seit 25 Jahren fährt er für die Firma Troiber Lebensmittel in Passau aus. Er beliefert unter anderem Restaurants und Hotels. Und gleich zu Beginn seiner Tour kommt er an der Stelle vorbei, an der vor kurzem ein Lkw-Fahrer eine Mutter und ihr Kind überfahren und drei weitere Menschen verletzte. Fürst schaut auf die Grablichter, die dort brennen, und sagt: "Das ist tragisch. Wieso passiert sowas?" Er habe volles Mitgefühl mit der Familie. Ihm tue aber auch der Fahrer leid, ein 63 Jahre alter Mann. "Da wirst du doch im Leben nicht mehr froh."

Fürst befürchtet, dass jetzt gegen Lkw-Fahrer in der Altstadt Stimmung gemacht werden könnte, dass Anwohner kein Verständnis für seine Arbeit haben. Denn Verkehr ist in Passau ohnehin ein Streitthema. Und tatsächlich hat es nach dem Unfall nur einen Tag gedauert, bis ein Verein weniger Lastwagen in der Innenstadt forderte.

Baustellen, Mülltonnen, Handys

Robert Fürst steuert seinen Siebeneinhalbtonner in die Fußgängerzone. Passanten huschen in dunklen Winterjacken an ihm vorbei. Ein paar haben Kopfhörer auf, andere schauen aufs Handy. Fürst blickt konzentriert nach vorne und wird vor einer Baustelle langsamer. Mülltonnen blockieren den Weg. "Mülltonnen hierherzustellen, ist doch rücksichtslos", ärgert sich Fürst. Seit 25 Jahren ist er unfallfrei unterwegs. Es trifft ihn, wenn Verbände weniger Laster in der Altstadt fordern. "Wenn die Leute in der Altstadt essen gehen wollen, dann muss das Essen auch geliefert werden", sagt er.