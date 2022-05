Braunbär im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet

Zum ersten Mal seit zwei Jahren ist im Werdenfelser Land wieder ein Braunbär gesichtet worden - im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Bär in eine Fotofalle getappt. Das hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) nach Sichtung der Bilder einer Wildtierkamera am Dienstag bestätigt. Meldungen, dass Menschen den Bären gesehen hätten, gibt es bislang nicht.

Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern seien informiert worden, heißt es beim Landesamt für Umwelt. "Bayern ist mit einem Managementplan auf diese Situation vorbereitet".

Ein Bär wandern offenbar zwischen Tirol und Bayern

Ob der jetzt fotografierte Bär derselbe ist, der vor zwei Jahren im Murnauer Moos fotografiert wurde, sei noch unklar, so das LfU. Offenbar gibt es aber einen Bären, der zwischen Tirol und Bayern wandert. Vor zwei Wochen wurde ein Braunbär im Pitztal fotografiert. Mittlerweile gehen dort die Behörden von zwei Bären aus, die in Tirol umherstreifen. Einer von ihnen wurde im Juni letztes Jahr (2021) in Fiss im Oberen Inntal von einem Wanderer gefilmt.

Wo nun am Wochenende der Bär genau fotografiert wurde, wollte das Landesamt für Umwelt auf BR-Anfrage nicht sagen. Auch im Landratsamt ist der genaue Aufenthaltsort des Tieres noch nicht bekannt.

Wie verhalte ich mich beim Wandern?

Bei Aufenthalten in der Natur ist es wichtig, sehr genau darauf zu achten, in der Natur keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen – das würde die Tiere an bewohnte Gebiete gewöhnen. Grundsätzlich sind die großen Beutegreifer sehr scheue Tiere, die man kaum zu Gesicht bekommt. . Weitere Verhaltensregeln und Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt der LfU auf seiner Internetseite.

Siedelt der Bär dauerhaft bei uns?

Die nächste größere Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 Kilometer von Bayern entfernt. Eine Bärenpopulation breitet sich nur sehr langsam aus. Es wird nicht davon ausgegangen, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.

Junge Männchen streifen auf der Suche nach einem Weibchen zum Teil sehr weit umher. Dabei können sie mehrere Monate oder wenige Jahre unterwegs sein. Finden sie keine Partnerin, kehren sie wieder in ihre Heimat zurück.