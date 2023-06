Kinder 40 Tage nach Flugzeugabsturz im Regenwald gerettet

Über 100 Soldaten und mehr als 70 Indigene suchten

Die intensive Suche nach den drei Mädchen und dem Jungen im Dschungel hatte die Kolumbianer wochenlang in Atem gehalten. Mehr als 100 Soldaten sowie mehr als 70 Indigene aus der Region hatten sich an der Suche im unberührten Amazonasgebiet beteiligt. "Es ist nicht wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, sondern wie die Suche nach einem winzigen Floh in einem riesigen Teppich, der sich in unvorhersehbare Richtungen bewegt", hatte General Pedro Sánchez, Kommandeur des Gemeinsamen Kommandos für Sondereinsätze, gegenüber der Nachrichtenagentur AP gesagt.

Die Suchmannschaften hatten das Gebiet auch mit Aufnahmen der Stimme der Großmutter der Kinder beschallt, um sie auf die Helfer aufmerksam zu machen. Starke Regenfälle hätten die Aufnahme allerdings übertönt, sagte Sánchez.