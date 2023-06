Studie zu Glyphosat: Massive Schädigung von Amphibien

Bestätigung anderer Studien

Die Ergebnisse der Ulmer Studie bestätigen die Untersuchungen anderer Wissenschaftler wie denen von Professor Carsten Brühl, zuständig für Ökotoxikologie am Institut für Umweltwissenschaften der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität (RPTU) in Landau. Auch er hat die Auswirkungen von Glyphosat und anderen Pestiziden auf Amphibien untersucht - nicht nur im Wasser, sondern auch an Land, was bisher sehr wenig untersucht sei, so Brühl: "Amphibien leben hauptsächlich an Land, das ist wenig beachtet, aber auch dort werden Pestizide aufgenommen. Wir haben auch mit Kollegen von der Uni Wien mit Glyphosat gearbeitet und auch im Gewässer und da auch festgestellt, dass Glyphosat die Entwicklung von Erdkröten behindert. Da waren die Schwänze der Kaulquappen deformiert."

Wie kommen Amphibien in Kontakt mit Glyphosat?

In Kontakt mit Glyphosat können Amphibien entweder kommen, wenn sie sich an Land begeben oder aber durch den Eintrag des Herbizids in Gewässer. Dass Glyphosat selbst nicht luftgängig sei, sei dabei kein Schutz, so Carsten Brühl, denn der Stoff könne sich an Staubpartikel binden und mit diesen dann sehr wohl durch die Luft verfrachtet werden: "Wir haben jetzt in anderen Untersuchungen auch gezeigt, dass für viele Pestizide, wo man annimmt, dass die eigentlich in der Luft nicht verfrachtet werden, dass die quasi auf dem Acker, wo sie ausgebracht wurden, bleiben, dass es überhaupt nicht stimmt. Dass die eine sehr größere Verbreitung haben als bisher angenommen."

Warum schädigt Glyphosat überhaupt Tiere?

Eine zentrale Frage, die die Studie der Uni Ulm und andere Studien davor aufwerfen, ist, warum Glyphosat, das eigentlich in den Pflanzenstoffwechsel eingreift, auch auf Tiere wirkt. "Ursprünglich ist es tatsächlich so", sagt Susanne Kühl von der Uni Ulm, "dass man davon ausgegangen ist, dass Glyphosat wenig toxisch auf Tiere wirkt, da es eben sehr spezifisch einen Stoffwechselweg angreift, den es so eigentlich nur in Pflanzen gibt." Auch wenn der genaue Wirkmechanismus in Tieren bislang noch gar nicht richtig beschrieben sei, zeige die aktuelle Studie, "dass die Behandlung mit Glyphosat zu einer verminderten Aktivität eines bestimmten Gens führt. Und dieses Gen ist eben ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor für die Herzentwicklung."

Wieviel Glyphosat ist in unseren Gewässern?

Die Konzentration von 0,1 Milligramm Glyphosat pro Liter Wasser wird hierzulande nicht erreicht. In Ulm verweist man auf eine Studie des Instituts für Pflanzen-Pathologie der Universität Florida, die für Deutschland einen Wert von 0,0025 Milligramm pro Liter angibt - also weit unterhalb von 0,1 Milligramm. Für Bayern verweist das Landesamt für Umwelt (LfU) darauf, dass die heimischen Fließgewässer und Seen "in regelmäßigen Abständen auf rund 200 Parameter, unter anderem auf Glyphosat, untersucht" würden. Der Wert für das Herbizid Glyphosat werde an 230 Messstellen in Bayern erhoben. Öffentlich einsehbar sind die Messwerte auf der Seite "Gewässerkundlicher Dienst". Bei der Durchsicht durch alle Messergebnisse der letzten Jahren finden sich maximale Glyphosat-Konzentrationen von 1,4 Mikrogramm, also 0,0014 Miligramm.

Argentinien: 105 Milligramm pro Liter

Ganz anders sieht es in anderen Ländern aus. Frankreich liegt mit einem Wert von 0,086 mg/l bereits nahe bei der Dosis, bei der in Ulm Missbildungen auftraten. Portugal überschreitet diese deutlich mit 2,45 mg/l. In den USA finden sich Konzentrationen von 1,7 mg/l, in China gar von 15,21 mg/l und in Argentinien, einem Mitgliedsstaat des vor dem Abschluss stehenden MERCOSUR-Abkommens mit der EU, wurden sogar 105 Milligramm Glyphosat pro Liter Wasser gemessen - mehr als das Tausendfache der Konzentration, bei der es in Ulm zu Missbildungen kam.