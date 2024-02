Was steht bei Ihnen an Ostern auf dem Festtagstisch? Alexander Herrmann empfiehlt zum Osterfest eine schmackhafte Ochsenbrustsuppe mit grünem Spargel, Bärlauch-Pfannkuchen, Eierstich und Frühlingslauch. [mehr - zum Artikel: Ostersuppe - Rezept für Festtagssuppe an Ostern ]