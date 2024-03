Frankfurter Grüne Soße Einfaches Rezept für die Original Frankfurter Grüne Soße

Warum heißt es Frankfurter Grüne Soße?

Frankfurter Grüne Soße Kräuter

Welche 7 Kräuter hineindürfen in die originale "Grie Soß", wie die Frankfurter ihre Spezialität nennen, ist genau festgelegt: Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Borretsch, Pimpernelle, Kerbel und Kresse müssen es sein. Die Frisch-Kräuter-Mischungen die als "Frankfurter Grüne Soße" verkauft werden, müssen sogar im Raum Frankfurt/ Main angebaut worden sein - seit 2016 gelten sie EU-weit als Produkt mit geschützter geografischer Angabe.

Zutaten Grüne Soße (4 Portionen)

So streng der Frankfurter bei den Kräutern seiner Grünen Soße ist, so liberal hält er es mit dem übrigen Rezept - diese Variante schmeckt uns am besten: