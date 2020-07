Fisch panieren Saibling mit Knusper-Kruste

Buttrig und doch knusprig - so schmecken die panierten Saiblingfilets von BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann.

Saibling mit Knusper-Kruste - Zutaten:

4 Saiblingsfilets (ohne Haut und Gräten)

3 Schalotten

1 Knoblauchzehe

150 g Butter

50 g Butter (für die Schalotten und zum Ausbuttern der Auflaufform)

8 EL Panko (japanische Semmelbrösel, gibt es im gut sortierten Supermarkt)

1 Zitrone

Salz, Pfeffer

Fisch panieren - so geht's:

150 g Butter in einer beschichteten Pfanne aufschäumen lassen, das Panko zugeben und unter ständigem Rühren oder Schwenken hellbraun rösten. Anschließend das Panko samt der Butter in eine Schüssel füllen und die Pfanne mit einem Küchenkrepp ausreiben.

Die Schalotten schälen und in feine Würfel schneiden. Den Knoblauch ebenfalls schälen und fein schneiden. Schalotten und Knoblauch in der Pfanne mit 1 EL Butter hellbraun anschwitzen und zum Panko in die Schüssel geben.

Saiblingfilets zubereiten

Die Saiblingsfilets dritteln, mit einer Prise Salz würzen und jeweils alle drei Stücke eines Filets zu kleinen "Päckchen" aufeinanderlegen.

Eine Auflaufform mit der restlichen Butter großzügig ausfetten, die vorbereiteten "Saiblingspäckchen" nebeneinander in die Form legen und jeweils mit 1-2 EL Pankoschmelze großzügig bestreuen.

Fisch im Ofen panieren

Auf die mittlere Schiene, des auf 140 Grad Ober-/Unterhitze vorgeheizten Backofens schieben und langsam etwa 10 - 15 Minuten (je nach Dicke des Fischfilets) garen, sodass alle Aromen in den Fisch einziehen.

Anschließend die gegarten Fischpäckchen aus der Auflaufform nehmen und auf Tellern anrichten.

Servieren: Die Butter, die sich in der Auflaufform gesammelt hat, mit dem frisch gepressten Saft einer Zitrone verrühren, ggf. noch mit je einer kleinen Prise Salz und Pfeffer abschmecken, um den Fisch träufeln und servieren.

