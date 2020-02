Lammkarree Rezept für saftiges Lammkarree

Lammkarree aus dem Ofen

1 Lammkarree (etwa 8 Rippen lang, geputzt, ohne Silberhaut)

200 g Feta

4 Schalotten

3 - 4 EL Semmelbrösel

1 Zitrone

1 Chilischote, klein, rot

2 Zweige Thymian

3 - 4 EL schwarze Oliven, entsteint

150 g Butter

Pflanzenöl

Salz

Das Lammkarree ringsum salzen und in einem Bräter oder einer sehr großen Pfanne auf dem Herd in etwas Pflanzenöl anbraten. Anschließend herausnehmen, mit der Knochenseite nach unten in eine Auflaufform setzen und bei 100°C Ober-/Unterhitze auf einem Backgitter in der mittleren Schiene im vorgeheizten Backofen etwa 20-25 Minuten rosa garen. Um den Garpunkt exakt ermitteln zu können, empfiehlt sich ein Digitales Fleischthermometer. Die Kerntemperatur für das Lammkarree sollte in etwa 58°C betragen. Anschließend herausnehmen und einige Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.

Chili der Länge nach halbieren, das Kerngehäuse entfernen und das Fruchtfleisch fein hacken. Die Oliven fein schneiden und die Thymianblättchen von den Zweigen zupfen. Schalotten schälen, in kleine Würfel schneiden und mit der Butter in einer großen Pfanne glasig anschwitzen. Die Semmelbrösel zugeben und unter ständigem Rühren auf dem Herd zu einer bräunlich süßlichen Schmelze anschwitzen. Wenn die Schmelze eine schöne Farbe angenommen hat, sofort aus der heißen Pfanne in ein anderes Gefäß umfüllen. Anschließend mit fein gehacktem Chili, den Thymianblättchen und Zitronenabrieb abschmecken und die Oliven unterrühren.

Lamm mit Feta überbacken

Das Lammkarree so in die Auflaufform legen, dass die fleischige Seite nach oben zeigt, die Schalottenschmelze komplett über dem Lammkarree verteilen und den Fetakäse darüber bröseln.

Das Ganze nochmals 4-5 Minuten auf der unteren Schiene des Backofens bei 180°C Oberhitze leicht rösten und aromatisieren. Anschließend herausnehmen, zwischen den Knochen hindurch in Tranchen schneiden und zusammen mit der aromatischen Schmelze servieren.

