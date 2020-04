Bastelideen Ostern Hübsche Osterdeko zum Selbermachen

Süße Hasenpopos im Topf - Bastelidee für Ostern

Das braucht man für die knuffigen Hasenpopos:

Kleinen Blumentopf

grüne Acrylfarbe und Pinsel

Schafschurwolle

Schale

Seife

warmes Wasser

Deko-Steinchen oder -Sand

Wattebausch

Bastelfilz

Schere

Rosa Papier

Bastelkleber

So geht's: Deko-Hasen-Hintern im Topf

Zunächst bekommt der kleine Blumentopf eine Wiesen-Umrandung. Einfach den unteren Teil mit grünen Grashalmen bemalen und trocknen lassen.

Jetzt geht's ans Filzen: Die Schafschurwolle in kleine Teile trennen. Einen Teil nehmen, einen Knoten hineinmachen und zu einer Kugel rollen. Die Kugel in warmes Wasser tunken und mit Seife kneten und dadurch verfilzen. Das geht am besten, indem man die seifige Wollkugel im Kreis zwischen den Händen reibt. Dann die Kugel mit weiteren Schichten Wolle umwickeln und alles gut verfilzen.

Ist die Kugel groß genug, sollte sie gut aus gespült werden. Einfach die Filzkugel unter laufendes Wasser halten. Fertig. Während der Filz-Popo trocknet kann man sich wieder dem Töpfchen zuwenden.

Den kleinen Blumentopf mit Deko-Steinchen füllen. Dann die Filzkugel hineinlegen. Mit dem Bastelkleber wird ein Hasenschwänzchen aus Watte an der Filzkugel befestigt.

Aus dem Bastelfilz die Füße für den Hasen ausschneiden und mit Pfoten-Details aus rosa Papier bekleben. Die fertigen Hasenpfoten am Topf befestigen. Fertig ist die süße Osterdeko!

Hasen-Anhänger aus Zeitungspapier - schnell gebastelt

Sehr dekorativ am Osterstrauß: Für die Hasenanhänger müssen Sie nicht einkaufen gehen - das notwenidge Material haben Sie sicher schon zu Hause. Sie brauchen:

Bastelmaterial für Hasen-Anhänger

Zeitungs- oder Geschenkpapier

dünne Pappe - zum Beispiel von einem Versandumschlag oder einem Block für die Schablone (und wenn Sie stabilere Anhänger haben wollen)

Geschenkbänder oder Paketschnur

Heißkleber oder anderen Klebstoff

Watte für die Hasenschwänzchen

Schere

Bleistift

Locher

Schnelle Hasenanhänger aus Zeitungspapier - das ist zu tun

Schneiden Sie aus festerem Papier oder dünner Pappe eine Rückenansicht eines Hasen aus. Achten Sie dabei darauf, dass die Ohren des Hasen breit genug sind, dass Sie mit dem Locher dort das Loch ausstanzen können - dort wird die Schnur oder das Geschenkband durchgefädelt.

Legen Sie die Schablone nun auf Zeitungspapier, umranden Sie sie mit Bleistift und schneiden Sie die Hasensilhouetten aus. Stanzen Sie in beide Ohren oben ein Loch und führen Sie Paketschnur oder Geschenkband hindurch. Verknoten Sie beide Enden, kleben Sie ein kleines Kügelchen Watte für den Hasenschwanz unten auf - und fertig!

Wollen Sie stabilere Anhänger basteln, legen Sie die Schablone auf dünnen Karton, umranden sie und schneiden sie aus. Bekleben Sie nun die Pappe vorne und hinten mit den Hasen aus Zeitungspapier. Lochen, Aufhänger durch und das Wattekügelchen für das Schwänzchen nicht vergessen. Wenn Sie bunte Häschen bevorzugen, nehmen Sie Geschenkpapier für die Häschen.