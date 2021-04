Forelle Rezept So macht der Sternekoch die Forelle Müllerin

Zutaten für Forelle Müllerin:

Zubereitung:

Warum heißt es Forelle Müllerin?

Bei der Forelle Müllerin - oder "nach Art der Müllerin" - handelt es sich um eine gebackene Forelle. Woher der Name kommt, ist nicht wirklich überliefert. Aber man kann sich leicht einen Reim darauf machen: Die Müllerin hatte immer frisches Mehl und hat wohl schnell herausgefunden, dass ein in Mehl gewendeter Fisch knuspriger wird und die Haut besser hält und dazu noch besser schmeckt als ohne Mehl. Deshalb handelt es sich bei "Müllerin" oder "nach Art der Müllerin" immer um einen in Mehl gewendeten und in der Pfanne gebratenen Fisch.