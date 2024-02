Ostergebäck Fruchtig-feine Rezepte für österliches Gebäck

Zutaten für 24 Oster-Plätzchen

Für den Mürbeteig

Für die Zitronenfüllung

Mürbeteig Zubereitung

Zubereitung Zitronenfüllung

Die Füllung für das Ostergebäck ist nichts anderes als Lemon Curd, das Sie natürlich auch fertig kaufen können. Aber selbstgemacht schmeckt es halt doch besser - und so geht's:



Zitronen waschen und reiben, dann auspressen.

Im Wasserbad oder auf niedrigster Stufe auf dem Induktionsherd in einem kleinen Topf den Zitronensaft, die geriebene Schale, den Zucker sowie die drei Eier unter Rühren zu einer Creme eindicken lassen.

Nach etwa 10 Minuten wirkt die Creme wie Pudding, dann vom Herd nehmen und noch etwas weiter rühren.

Butter in Stückchen dazugeben und gut einrühren.

Dann die Creme kühl stellen.