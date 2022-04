Blätterteigtasche mit Schokofüllung Osterhasen übrig? Dieses Rezept hilft

Blätterteigtasche mit Schokoladenfüllung

Den Blätterteig in Rechtecke schneiden und auf Backpapier legen. Die Schokohasen in einen Gefrierbeutel geben, gut verschließen und mit einem Fleischklopfer zerbröseln. Für eine Nougatfüllung können Sie auch gefüllte Schokoladeneier in Scheiben schneiden und statt der Schokobrösel verwenden.