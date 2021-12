Waller Rezept für Waller

"So wie der Waller schmeckt kein anderer Süßwasserfisch", erklärt Alexander Herrmann. Den Klassiker "Waller blau" bereitet der BAYERN 1 Sternekoch auf eine moderne Art zu, die das Auslaugen verhindert: Er gart den Fisch in einer Pergamenthülle.

Zubereitung des Waller

Für den Sud schneiden Sie Wurzelgemüse, also Knollensellerie, Karotten und Lauch, in Würfel und schwitzen diese an. Das Gemüse kommt dann in den Sud aus Weißwein, Essig und Brühe und zieht darin durch. Zum Schluss geben Sie Wacholderbeeren und ein Lorbeerblatt dazu. Sud mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.