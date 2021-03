Spiegeleikuchen Dieser Kuchen gelingt ohne Backen - schnelles Rezept für Spiegeleikuchen

Zutaten für den Spiegeleikuchen

Zubereitung Spiegeleikuchen

Die Blattgelatine für zehn Minuten in 160 ml kaltem Wasser einweichen und danach alles in einen kleinen Topf schütten. Zucker und Vanillezucker zugeben. Verrühren und kurz aufkochen.

In der Zwischenzeit Frischkäse, Joghurt und Zitronensaft in einer Schüssel gut miteinander vermengen.

Gelatine-Zucker-Wassermischung zur Frischkäsemasse geben und vermengen.

Frischkäsemasse auf den Löffelbiscuits verteilen. Das Ganze für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Nach einer Stunde die Aprikosenhälften auf dem Belag verteilen, leicht andrücken.

Spiegeleikuchen nun für 3 Stunden, besser noch über Nacht, kühlen.