Bei uns gibt's Stollen und Plätzchen und in Italien einen großen, luftigen Kuchen in großen Schachteln: Panettone. Und wir verraten in diesem Rezept, wie Sie Panettone, Pandoro und Co. zum köstlichen Nachtisch aufmotzen. [mehr - BAYERN 1 am Samstag | zum Artikel: Panettone Rezept - Nachtisch mit Ricottacreme ]