Tiramisu Rezept für das klassische Tiramisu - und Varianten mit Obst

Zutaten fürs klassische Tiramisu (für 4-6 Personen)

Wie macht man Tiramisu?

Zuerst den Espresso kochen (und wer mag löst darin 2 TL Zucker auf, solange er noch warm ist), abkühlen lassen. Die vier Eigelb und den Zucker in einer Schüssel so lange mit dem Handmixer schlagen, bis eine leichte, luftige, helle Creme entsteht, das kann schon mindestens 5 Minuten dauern. Dann den Mascarpone unterheben. Mit den Biskuits eine flache Form auslegen und mit dem Espresso tränken. Mit der ersten Hälfte der Creme bestreichen, dann die zweite Biskuit-Creme-Etage draufsetzen.



Am Ende gleichmäßig mit Kakao betreuen. Tiramisù für drei bis vier Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen, noch besser über Nacht.