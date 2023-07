Sicherheitsexperte: "Streumunition das geringere Übel"

Streumunition mit gefährlicher Langzeitwirkung

BR24: Ein eingängiger Grund, weshalb der Einsatz dieser Art von Munition so umstritten ist, oder?

Loss: Streumunition wurde ganz lange als legitimes Mittel der Kriegsführung betrachtet. Während des Kalten Krieges zum Beispiel hat ein Großteil der Nato-Strategie auf Streumunition zur Verteidigung Westdeutschlands und des erweiterten Allianz-Gebiets gebaut. Auch haben die Vereinigten Staaten während des Vietnamkriegs in Südostasien massiv Streumunition eingesetzt, die Sowjetunion in ihrem Afghanistan-Feldzug. Aber man hat dann festgestellt, dass diese Waffen sicherlich eine Langzeitwirkung entfalten. Dahingehend, dass viel der Submunition, wie diese Sprengköpfe dann genannt werden, eben nicht dann explodieren, wenn sie sollen, sondern erst viele Jahre später. Gegebenenfalls, wenn Kinder oder Mitarbeiter humanitärer Organisationen, die mit der Minenräumung beschäftigt sind, ihnen zu nahekommen. Und infolgedessen hat man sich im internationalen Kontext in den 2000er-Jahren darauf geeinigt, dass man versucht, ein Übereinkommen für das Verbot dieser Waffen anzustreben.

Sicherheitsexperte: Ukraine versucht Völkerrecht einzuhalten

BR24: Überschreitet die USA also mit der Lieferung von Streumunition nun eine rote Linie?

Loss: Zunächst einmal ist das Übereinkommen, das den Einsatz, die Herstellung und die Weitergabe von Streumunition verbietet, von 111 Staaten weltweit unterzeichnet worden. Dazu gehören nicht die Ukraine, auch nicht Russland, auch nicht die USA und zum Beispiel auch so Länder wie Finnland, Polen oder Rumänien nicht. Das heißt, diese Länder unterliegen nicht den konkreten Verbotsmaßnahmen dieses Vertragswerks. Natürlich müssen sie sich aber gebunden fühlen an das humanitäre Völkerrecht, was versucht, den Krieg gewissen Regeln zu unterwerfen, zum Beispiel über Verhältnismäßigkeit oder das Diskriminations-Gebot, was Staaten dazu aufruft, in Kampfhandlungen zu unterscheiden, zwischen zivilen und militärischen Zielen und Akteuren. Das heißt selbst wenn die Ukraine dem Streumunitionsverbot kein Mitgliedstaat des Vertragswerks ist, muss sie sich aber dennoch an das humanitäre Völkerrecht halten.

BR24: Und das tut die Ukraine ?

Loss: Ich glaube, die Einschätzung, die NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sicherlich ebenfalls teilt, so wie die Bundesregierung, der amerikanische Präsident und auch ich als Analyst, versucht die Ukraine systematisch das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Das greift keine zivilen Ziele an. Sie bemüht sich, zivile Ziele zu schützen. Sie greift das Territorium Russlands nur an, wenn sie sich verspricht, dort militärische Ziele zu treffen. Andersherum muss man Russland den Vorwurf machen, und da bin ich nicht alleine, das macht auch die Nato, das machen auch unabhängige Organisationen wie Human Rights Watch zum Beispiel, dass Russlands systematisch Kriegsverbrechen innerhalb eines verbrecherischen Krieges begeht und dafür auch Streumunition einsetzt.

BR24: Wenn Russland Streumunition einsetzt, ist das schlecht. Wenn die Ukraine Streumunition einsetzt, ist das aber in Ordnung? Ist das kein Widerspruch?

Loss: Wenn ein Staat nicht Vertragspartei dieser Übereinkunft gegen Streumunition ist, hängt es davon ab, dass sich dieser nach wie vor an das humanitäre Völkerrecht hält. Und da sehe ich die Bedingungen auf ukrainischer Seite durchaus gegeben. Das bedeutet, den Einsatz von Streumunition mit allen Einschränkungen, die sich die ukrainische Regierung auch auferlegt, so zu reglementieren, dass er eben dem humanitären Völkerrecht entspricht und nicht das wiederholt, was die russischen Streitkräfte seit Februar 2022 in der Ukraine veranstalten.

Streumunition: "Eigener Munitionshaushalt wird wirtschaftlicher"

BR24: Geht es hier jetzt also auch um "Auge um Auge"? Weil Russland Streumunition eingesetzt hat, will die Ukraine das jetzt auch tun?

Loss: Das Ziel der Ukraine war nicht eine Waffengleichheit herzustellen, also nicht Streumunition russischer Art und nach russischen Einsatzvorschriften mit Streumunition ukrainischer Art und nach ukrainischen Einsatzvorschriften zu bekämpfen. Es ergibt sich eine bestimmte militärische Logik aus dieser Anfrage, die die ukrainische Regierung ja schon lange an ihre internationalen Unterstützer gestellt hat.

BR24: Können sie diese Logik erläutern?

Loss: Da ist zunächst einmal das Effizienz-Argument, wenn es darum geht, Flächenziele zu bekämpfen. Wie zum Beispiel die eingegrabenen russischen Besatzungskräfte mit ihrem Bunkeranlagen im Südosten und im Osten der Ukraine oder die russischen Panzerkolonnen, die im besetzten Gebiet unterwegs sind. Also Streumunition, die über eine größere Fläche wirkt, einzusetzen im Vergleich zu mehreren konventionellen Granaten, die aus einem Gefechtskopf bestehen.

Gleichzeitig kann das auch dazu führen, dass der eigene Munitionshaushalt aus Sicht der Ukraine wirtschaftlicher eingesetzt wird, dass man also weniger Artilleriegeschosse für die gleiche Wirkung nutzen kann. Und das würde auch dazu führen, dass die Artilleriesysteme weniger gefordert werden, dass die Lebensdauer zum Beispiel eines Kanonenrohrs von einer Panzerhaubitze ein wenig länger durchhält, als es das tun würde, wenn man mehr Munition konventioneller Art verschießen müsste und weniger Streumunition eben für das für das gleiche Ergebnis.