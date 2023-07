Russland: "Das System kann rasch implodieren"

Die Bewertung des Wagner-Aufstands vom vergangenen Wochenende ist im Westen recht einstimmig: Der Anfang vom Ende des Systems Putin sei gekommen. Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zieht im BR24-Gespräch für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) zwar ein ähnliches Fazit, argumentiert insgesamt aber vorsichtiger: "Wir sehen einen geschwächten Putin, aber wir sehen keinen Putin, der am Ende ist."

Thomas Jäger, Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität Köln, erkennt in dem Wagner-Aufstand einen "ganz wichtigen Punkt in der Entwicklung der Herrschaft Putins". Dessen Stellung werde nun hinterfragt. Die Zweifel wachsen, dass er wirklich noch der starke Mann Russlands ist. Putin werde deshalb "alles dafür tun, dass er wieder in diese Stellung kommt."

"Es wird Säuberungen geben"

Wird es in Russland gar zu einem neuen Großen Terror kommen – wie in den 1930er Jahren unter Stalin? Jäger sieht Ähnliches auf Russland zukommen: "In Russland werden Säuberungen einsetzen. Putin wird dafür sorgen, dass all diejenigen, die illoyal erschienen, in irgendeiner Art und Weise bestraft werden."

Auch Stefan Meister hält das für wahrscheinlich: "Es kann auch sein, dass plötzlich Personen verschwinden und nicht wieder auftauchen oder aus dem Fenster fallen."

Im Video: Putin so schwach wie nie – droht jetzt Chaos?