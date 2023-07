Ukraine soll Streumunition aus den USA erhalten

Um die Gegenoffensive gegen Russland weiter vorantreiben zu können, wünscht man sich beim ukrainischen Militär schon länger Streumunition. Das sind Raketen oder Bomben, die in der Luft gezündet werden und eine große Zahl von Sprengkörpern freisetzen, um auf diese Weise mehrere Ziele gleichzeitig treffen zu können. Die USA sind nun offenbar bereit, diese umstrittenen Geschosse zu liefern.

Streumunition offenbar Teil des neuen Hilfspakets

Wie US-Medien berichten, will Washington die Streumunition als Teil eines neuen militärischen Hilfspakets im Umfang von bis zu 800 Millionen Dollar (rund 735 Millionen Euro) liefern. Die offizielle Bekanntgabe soll am Freitag erfolgen. Den Berichten zufolge sollen unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Munition etwa für Haubitzen und Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars aus den Pentagonbeständen bereitgestellt werden.

Der Einsatz von Streumunition ist hoch umstritten, da sie wegen einer hohen Blindgängerquote berüchtigt dafür ist, auch zivile Opfer zu fordern. Nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz produzieren einige Arten von Streumunition bis zu 40 Prozent Blindgänger.

Pentagon verspricht niedrige Blindgängerquote

Noch wollte man im Pentagon auf Nachfrage nichts zu möglichen Lieferungen sagen. Sprecher Pat Ryder erklärte aber, sein Ministerium verfüge über mehrere Varianten der Munition. Und unter jenen, über deren Lieferung das Pentagon nachdenke, seien keine alten Sorten mit Blindgängerquoten, die höher als 2,35 Prozent lägen. Falls sein Land sich entschließen sollte, die Ukraine zu beliefern, werde man sorgsam darauf achten, Munition mit einer niedrigen Blindgängerrate auszuwählen, für die es aktuelle Testdaten gebe, sagte er.

Der Pentagon-Sprecher gab an, dass die Streumunition durch ihre Fähigkeit, mehrere Ziele gleichzeitig treffen zu können, für "jede Art von Gegenoffensive hilfreich wäre". Ryder unterstrich, dass Russland in dem Konflikt bereits Streumunition einsetzt - und zwar solche mit einer sehr hohen Quote an Blindgängern.

Republikaner: Lieferung "lange überfällig"

Die USA denken nach den Worten von Generalstabschef Mark Milley schon "seit einer langen Zeit" über die Lieferung von Streumunition nach. "Die Ukrainer haben darum gebeten, andere europäische Länder haben einiges davon bereitgestellt, die Russen benutzen es", sagte Milley in einer Rede im nationalen Presseclub.

Der Vorsitzende des Ausschusses des Repräsentantenhauses für auswärtige Angelegenheiten, der Republikaner Michael McCaul, sagte, der Schritt sei lange überfällig. Es sei an der Zeit, die wichtige Gegenoffensive Kiews zu unterstützen.