US-Armee gibt Einblick: So bildet sie in Grafenwöhr Ukrainer aus

Erstmals hat die US-Armee heute der Öffentlichkeit Einblicke in die Ausbildung von ukrainischen Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gewährt. Bei einem Pressetermin berichteten Ausbilder der US-Armee vom Training an den Abrams-Panzern mit den Ukrainern. Film- und Tonaufnahmen waren dabei allerdings nicht gestattet. Auch mit ukrainischen Soldaten durften Pressevertreter aus Sicherheitsgründen nicht sprechen.

200 Ukrainer werden am Abrams Kampfpanzer geschult

Derzeit sind rund 1.000 ukrainische Soldaten auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr, darunter einzelne Frauen. Die Ausbildung am Kampfpanzer M1A1 Abrams durchlaufen aktuell 200 Ukrainer. Rund zwölf Wochen lang werden die ukrainischen Soldaten eingewiesen, üben zunächst als Viererteam im Panzer und dann auch im Verband mit mehreren Panzern und weiteren Waffensystemen taktische Maßnahmen.

Nach 12 Wochen müssen Ukrainer zurück an die Front

Nach dem Training müssen die Teilnehmer zurück an die Front in der Ukraine. Etwa 12.100 ukrainische Soldaten wurden seit April 2022 bereits in Grafenwöhr von der US-Armee an insgesamt 36 Waffensystemen ausgebildet, berichtet einer der Ausbilder. Das Training erfolgt im Rahmen der Joint Multi Training Group Ukraine (JMTG-U). Diese Gruppe wurde bereits 2015 gegründet, bis kurz vor der russischen Invasion in die Ukraine war die Gruppe bei Lwiw in der Ukraine stationiert, seit Februar 2022 wird in Grafenwöhr gemeinsam trainiert.

Schrift im Panzer mittlerweile auch auf Ukrainisch

Rund 2.000 US-Soldaten bringen derzeit den gut 1.000 ukrainischen Soldaten den Umgang mit den Waffensystemen bei. Die größte Hürde dabei ist die Sprachbarriere, sagt einer der Ausbilder. Im Abrams-Panzer sei alles auf Englisch beschriftet, zu Beginn musste erstmal übersetzt werden. Inzwischen sei alles auf Ukrainisch beschriftet und auch das 120 Seiten umfassende Handbuch zum Panzer sei übersetzt. Zahlreiche Übersetzer helfen bei Kommunikation und im laufenden Training.

Gegenseitiges Lernen

Die Ukrainer sind im Camp Kasserine auf dem Truppenübungsplatz untergebracht, das seit April 2022 Camp Cherson heißt, benannt nach der ukrainischen Stadt Cherson. Dort wohnen sie in großen Zelten und nutzen mobile Toiletten und Duschen. Die US-Soldaten sprechen von täglich wachsendem Selbstvertrauen der ukrainischen Soldaten und zunehmender Erfahrung, man lerne sehr viel voneinander. Die Ukrainer würden sieben Tage in der Woche hart trainieren und hätten sehr viele Fragen, auch zu Details der Waffensysteme. Sie seien erpicht darauf, so viel wie möglich hier zu lernen und zu erfahren, berichten die US-Soldaten.