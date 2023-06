Was passiert, wenn die Gegenoffensive der Ukraine scheitert?

Der Oryx Blog zählt mithilfe von Fotos und Videos die Verluste der Ukraine bei der Gegenoffensive auf: Bereits 15 Prozent der von den USA gelieferten Panzer seien demnach in den letzten Tagen zerstört, beschädigt oder zurückgelassen worden. Wie viel kann die ukrainische Gegenoffensive wirklich erreichen? Sarah Pagung, Russland- und Sicherheitsexpertin bei der Körber-Stiftung antwortet im BR24-Interview für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten): "Solche Offensiven sind nichts, was sich innerhalb weniger Tage abspielt, sondern das kann mehrere Monate dauern. Und das, was wir aktuell sehen, ist eher ein Vortasten der ukrainischen Kräfte, ein Schauen, wo die russische Verteidigung schwach und wo sie stark ist."

Ukrainische Gegenoffensive: Geringe Geländegewinne, kein Durchbruch

Insgesamt zieht sich die Front auf einer Strecke von etwa 1.000 Kilometern durch die Ukraine. Russland hält unterm Strich etwa 18 Prozent des ukrainischen Territoriums besetzt. Die Ukraine sagt, sie haben bislang im Süden acht Ortschaften zurückerobert, circa 113 Quadratkilometer wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Geringe Geländegewinne, aber kein Durchbruch. Nach Angaben Russlands lassen die ukrainischen Streitkräfte in ihrer Gegenoffensive nach und organisieren sich an der Frontlinie neu.