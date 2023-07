Ukraine-Ticker: Mindestens ein Toter bei Raketenangriff in Kiew

05.37 Uhr: Herabstürzende russische Drohnenteile treffen Kiew - mindestens ein Toter

Russland fliegt ukrainischen Angaben zufolge die dritte Nacht in Folge Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Kiew. Herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Drohnen hätten den Stadtteil Solomjanskyj im Stadtzentrum getroffen. Mindestens ein Mensch wurde getötet , mindestens vier Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. In mehreren Stadtvierteln gab es Explosionen.

Ein Stockwerk eines Wohnhauses im Stadtteil Darnyzkyj im Osten der Stadt sei beschädigt, sagt Bürgermeister Vitali Klitschko. Im Bezirk Schewtschenkiwskyj weiter westlich sei ein Balkon in Brand geraten. Auch in anderen ukrainischen Regionen, darunter Chmelnyzkyj im Westen, Mykolajiw im Süden und Saporischschja im Südosten, waren laut Reuters-Zeugen Explosionen zu hören.

01.15 Uhr: Selenskyj zeigt sich mit NATO-Gipfel zufrieden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zufrieden mit den Ergebnissen des NATO-Gipfels in Vilnius gezeigt. "Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache über die Lieferzusagen westlicher Partner. Zudem habe die Ukraine nun feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines NATO-Beitritts erhalten. Die Ukraine sei als Gleicher unter Gleichen behandelt worden, betonte Selenskyj. Die Sicherheitsgarantien der G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte seien das Fundament für bilaterale Abkommen mit den stärksten Nationen der Welt, versicherte er in seiner im Zugabteil aufgenommenen Rede.

00.33 Uhr: Lawrow nennt geplante Kampfjetlieferung an Kiew "atomare Bedrohung"

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dem Westen vorgeworfen, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu erzeugen. "Die USA und ihre Nato-Satelliten schaffen das Risiko einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Russland und das kann katastrophale Folgen haben", sagte Lawrow im Interview mit dem russischen Internetportal lenta.ru. Russland könne nicht ignorieren, dass die F-16-Kampfjets, die der Westen an die Ukraine liefern wolle, potenziell Atomwaffen tragen können, so der russische Chefdiplomat. "Allein den Fakt des Auftauchens solcher Systeme bei den ukrainischen Streitkräften werden wir als atomare Bedrohung vonseiten des Westens betrachten", sagte Lawrow. Zugleich wies der Minister zurück, dass Russland einen Atomschlag in der Ukraine plane. Die Bedingungen für die Anwendung solcher Waffen seien hinlänglich bekannt, sagte Lawrow.

Russlands Atomdoktrin besagt, dass Moskau Atomwaffen nur als Antwort in zwei Fällen verwenden darf: entweder bei einem atomaren Angriff auf Russland oder bei einem Angriff auf Russland mit konventionellen Waffen, der die Existenz des Landes selbst gefährdet.

00.01 Uhr: Russisches Verteidigungsministerium - Wagner-Kämpfer werden entwaffnet

Nach der Revolte der Söldnertruppe Wagner sind deren Soldaten offenbar dabei, ihre Waffen an das russische Militär zu übergeben. Das meldete das Verteidigungsministerium in Moskau. Unter den bislang ausgehändigten Waffen befanden sich demnach mehr als 2000 Ausrüstungsgegenstände wie Panzer, Raketenwerfer, schwere Artillerie und Luftabwehrsysteme, über 2500 Tonnen Munition und mehr als 20.000 Schusswaffen. Die Entwaffnung der Truppe scheint das Ende der Wagner-Operationen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine einzuläuten. Das Schicksal von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin war weiterhin ungewiss.