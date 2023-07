US-Streumunition für Ukraine: Steinmeier gegen Blockade

Deutschland sollte nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die von den USA angekündigte Lieferung von Streumunition an die Ukraine nicht blockieren. Es sei zwar richtig, dass diese Art der Munition nach wie vor von der Bundesregierung geächtet werde und sich Deutschland gegen Lieferungen ausspreche, sagte Steinmeier am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview". Deutschland könne aber "in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen".

Steinmeiner unterschrieb Osloer Übereinkommen

Die USA hatten am Freitag angekündigt, Streumunition an die Ukraine zu liefern, um das Land im Verteidigungskrieg gegen Russland zu unterstützen. Steinmeier verwies darauf, dass er selbst in seiner Zeit als Bundesaußenminister 2008 das Osloer Übereinkommen zur Ächtung von Streumunition unterschrieben hatte, dem mehr als 100 Staaten angehören. Er sei in dieser Debatte daher "befangen". Steinmeier ließ aber erkennen, dass er die von den USA geplante Lieferung von international weitgehend geächteter Streumunition nicht gutheißt.

Der Bundespräsident betonte mit Blick auf die Diskussionen um Waffenlieferungen an Kiew: Wenn das Land seine Verteidigung einstelle "oder wir dafür sorgen, dass sie nicht mehr verteidigungsfähig sind, wird es das Ende der Ukraine sein". Er erkenne im Moment noch nicht die Bedingungen, unter denen er sich einen Waffenstillstand vorstellen könnte, sagte Steinmeier. Er würde zum jetzigen Zeitpunkt bedeuten, "dass man den Landraub, den Russland in der Ukraine betreibt, dass man diesen Landraub belohnt". Russland müsse seine Truppen abziehen und solange das nicht der Fall sei, müsse man Verständnis für die Ukraine haben.

Steinmeier zu AfD: Brauchen keine Angstmacher

Steinmeier äußerte sich im "Sommerinterview" des ZDF besorgt über die hohen Umfragewerte der AfD und warnte vor reinen Protestwahlen. "Ja, die Umfragen sind beunruhigend", sagte Steinmeier. "Aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir jede kritische Frage automatisch als Populismus und Rechtsextremismus einordnen." Zugleich betonte er, jeder Wähler und jede Wählerin übernehme Verantwortung für das, was er und sie tue - auch wenn man "eine Partei stärkt, die zur Verrohung der Auseinandersetzung beiträgt".

"Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht noch weiter fördern", mahnte Steinmeier. "Was wir brauchen, ist nicht eine Konjunktur der Angstmacher, sondern eine Konjunktur der Problemlöser. Und es ist ja nicht so, als ob wir von denen keine hätten."

"Wir sind eine Gesellschaft im Stress"

Wenn sich größere Teile der Wählerschaft von den regierenden Parteien abwendeten und die größte Oppositionspartei davon nicht gewinne, werfe dies Fragen auf, sagte Steinmeier. "Selbstverständlich müssen sich Regierungsparteien auch fragen, und sie tun es ja, ob man die richtigen Themen hat, ob Themen ausgelassen werden, ob man die richtige Kommunikation wählt, ob man die Geschlossenheit an den Tag legt, die Wählerinnen und Wähler erwarten, oder ob es zu viel Streit gibt." Er warne aber davor, immer gleich zu fragen, wer Schuld habe. "Ist es Habeck, ist es Scholz, ist es Lindner, ist es Merz? Ich glaube, damit greifen wir zu kurz."

Die Stimmung im Land werde auch von ganz anderen Dingen beeinflusst. "Wir sind, das dürfen wir nicht ganz vergessen, eine Gesellschaft im Stress", sagte Steinmeier und wies auf die Finanz- und Euro-Krise hin, auf die Zuwanderung von Flüchtlingen, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg. "Das sind außergewöhnliche Situationen. Da muss man Verständnis dafür haben, dass die Menschen Fragen haben."