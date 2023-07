Soll die Ukraine gegen Russland Streumunition bekommen?

Warum will die Ukraine Streumunition?

Für die Ukraine kann Streumunition im Zuge ihrer Gegenoffensive nützlich sein, erklärt Rafael Loss: Die russischen Truppen haben Verteidigungslinien mit kilometerlangen Schützengräben, gepaart mit Panzerfallen, Minen, Drachenzähnen gegen Panzer und Stacheldraht aufgebaut. Diese Verteidigungslinien konnten die ukrainischen Truppen bisher nicht durchbrechen, was sich mit Hilfe von Streubomben aber nun ändern könnte.

"Wenn man jetzt eine konventionelle Artilleriegranate hernimmt und versucht, solche Befestigungen zu bekämpfen und die Granate in einem Graben einschlägt, dann hat die nur eine sehr begrenzte Sprengwirkung. Wenn man das vergleicht mit dem Einsatz einer Streumunition, dann kann eine viel größere Fläche von Grabensystemen bekämpft werden. Man braucht also weniger Munition, was wiederum das Haushalten für die Ukraine mit der eigenen Artilleriemunition und den eigenen Artilleriesystemen vereinfacht", so Loss‘ Analyse.

Viel Kritik an US-Lieferung von Streumunition an die Ukraine

Weltweit gab es an der Entscheidung der USA, Streubomben zu liefern, viel Kritik. Laut Amnesty International stellt Streumunition eine große Bedrohung für das zivile Leben dar, selbst lange nach dem Ende eines Konflikts. Eine Lieferung und ein Einsatz durch egal welches Land ist unser allen Umständen unvereinbar mit internationalem Recht.

Das US-Militär betont jedoch, dass die Blindgängerquote ihrer Streumunition sehr niedrig sei. Während es bei russischer Streumunition eine sogenannte "Dud Rate" von bis zu 30 Prozent gebe, liege diese bei den modernen US-Varianten unter drei Prozent.

Streubomben für die Ukraine, um Waffengleichheit herzustellen?

Ein weiteres Argument: Russland setze auch bereits Streumunition im Krieg gegen die Ukraine ein, internationale Organisationen klagen Russland sogar an, sie gegen die ukrainische Zivilbevölkerung eingesetzt zu haben. Die Beweislage ist hier bislang nicht offiziell geklärt. Doch: Rechtfertigt der Einsatz dieser geächteten Waffen auf der einen Seite den Einsatz auf der anderen?

"Nach allem, was ich mir von den Kampfhandlungen in der Ukraine anschaue, versucht die Ukraine systematisch, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Andersherum muss man Russland den Vorwurf machen, systematisch Kriegsverbrechen innerhalb eines verbrecherischen Krieges zu begehen und dafür auch Streumunition einzusetzen", argumentiert in diesem Zusammenhang Sicherheitsexperte Loss.

