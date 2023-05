Ukraine: Europa zögert mit Kampfjet-Lieferungen

Aus einer schnellen Lieferung von Kampfjets aus Europa an die Ukraine wird wohl erstmal nichts. Bei einem Besuch in Berlin machte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace deutlich, dass man der Ukraine keine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen werde. Auch die niederländische Regierung hielt sich bedeckt. Es gebe keine Fortschritte in der Frage zu berichten, sagte Außenminister Wopke Hoekstra in Amsterdam.

Entscheidung über Kampfjets liege bei den USA

Wallace sagte nach einem Treffen mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, es gehe allenfalls darum, ukrainische Piloten auszubilden, damit diese künftig in der Lage seien, westliche Kampfjets fliegen zu können. Gefragt sei hier vor allem die F-16, die nicht in den Beständen der britischen Luftwaffe seien. "Was wir machen können, ist Training und Unterstützung", sagte Wallace. Dann könnten andere Partner damit beginnen, auch Kampfjets zu liefern.

Wallace sagte weiter, es liege bei den USA, zu entscheiden, ob "es diese Technologie freigeben" wolle. Großbritannien habe "keine F-16". Deshalb könne die Rolle seines Landes "nur begrenzt" sein und sich auf Ausbildung, Koordinierung und Logistik beziehen.

Pistorius: Keine "aktive Rolle" Deutschlands

Pistorius bekräftigte, dass die Bundeswehr keine Kampfjets an die Ukraine abtreten werde. Deutschland könne hier "keine aktive Rolle spielen", so Pistorius. Das seien alles keine Fragen, die in Berlin entschieden würden. Die Bundeswehr habe hier weder die Kapazitäten noch die Kompetenzen.

Deutschland sei indes Experte bei Panzern und Luftverteidigung und werde sich darüber hinaus darauf konzentrieren, Munition zu liefern. Zudem sehe sich Deutschland in der Pflicht, bei der Instandsetzung etwa von Panzern zu helfen.

Positives Echo auf "Kampfjet-Koalition"

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums hatte zuvor positiv auf Berichte über den niederländisch-britischen Vorstoß zur Bildung einer Kampfjet-Koalition für die Ukraine reagiert. Das Ministerium begrüße jede Initiative, die es der Ukraine leichter mache, ihre Verteidigung zu organisieren, sagte er in Berlin.

Für die Bundeswehr sei derzeit aber klar, dass keine Flugzeuge aus eigenen Beständen dafür bereitgestellt würden. Die Luftverteidigung der Ukraine habe "höchste Priorität", betonte der Sprecher. Deutschland beteilige sich daran mit der Bereitstellung modernster Flugabwehrsysteme. Es habe sich bewährt, dass jeder Alliierte das bereitstelle, was er am besten könne.

Mit Informationen von AFP und Reuters