Corona: So schützen Masken vor Ansteckung

Wer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert ist, scheidet den Krankheitserreger über die Atemluft aus, besonders beim Husten und Niesen. Ein Mund-Nase-Schutz hält einen Teil der Tröpfchen und Aerosole mit den in der Atemluft enthaltenen Viren zurück. Das kann Infektionen verhindern, wenn Menschen in direkten Kontakt kommen, insbesondere in geschlossenen Räumen. Das Tragen von Masken gehört deshalb zu den zentralen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Studien bestätigen Wirksamkeit von Masken

Dass Masken das Infektionsrisiko bei Atemwegserkrankungen reduzieren, war bereits vor der Covid-19-Pandemie bekannt. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben diese Wirkung auch beim Coronavirus bestätigt, zum Beispiel eine Studie der Gesundheitsbehörde von Kalifornien, die im Februar 2022 veröffentlicht wurde.

Bei den Teilnehmern, die eine FFP2-Maske trugen, war die Wahrscheinlichkeit eines positiven Corona-Tests 83 Prozent geringer. Eine medizinische Maske oder OP-Maske reduzierte die Ansteckungswahrscheinlichkeit um immerhin 66 Prozent. Experimente am Max-Planck-Institut (MPI) für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen zeigten ebenfalls, dass Masken die Verbreitung von Viren reduzieren können. Das gilt für OP-Masken und besonders für FFP2-Masken. Diese schützen sowohl den Träger als auch seine Mitmenschen vor Ansteckung - vorausgesetzt, die FFP2-Maske sitzt gut.

Was ist beim Tragen einer Maske zu beachten?

Eine Maske schützt nur dann optimal, wenn sie korrekt angewendet wird. Für FFP2-Masken wie für OP-Masken oder Stoffmasken gilt:

Beim Anziehen einer Maske sollte man vermeiden, dass Krankheitserreger auf die Innenseite gelangen könnten. Daher vorher Hände waschen oder desinfizieren.

Die Maske muss Mund, Nase und die Wangen richtig bedecken! An den Rändern sollte sie bündig eng anliegen, damit wenig oder keine Luft an den Seiten ungefiltert eindringen und entweichen kann. Eine Maske, die schlecht sitzt, schützt deutlich weniger oder gar nicht vor Ansteckung.

Beim ersten Tragen testen, ob die Maske genügend Luft durchlässt. Sie soll das normale Atmen möglichst wenig behindern.

Wenn die Maske durchfeuchtet ist, diese abnehmen und gegen eine frische, trockene austauschen.

Auf der Außenseite der gebrauchten Maske können sich Krankheitserreger befinden. Daher sollte man vermeiden, diese zu berühren. Nutzen Sie beim Auf- und Absetzen lieber die Haltebänder. Das bedeutet auch: Den Mund-Nasen-Schutz nicht zwischendurch unter die Nase oder unter das Kinn ziehen und später wieder nach oben vor das Gesicht.

Nach dem Absetzen die Hände gründlich waschen.

Masken lassen sich mehrmals verwenden. Voraussetzung ist allerdings ausreichende Hygiene. Japanische Wissenschaftler haben untersucht, welche Bakterien und Pilze auf getragenen Masken zu finden sind. Die Ergebnisse ihrer Studie haben sie im Juli 2022 in der Fachzeitschrift Nature Scientific Reports veröffentlicht. Die meisten der entdeckten Mikroben waren für den Menschen ungefährlich. Sie fanden aber auch Krankheitserreger auf Innen- und Außenseite der Masken. Die Wissenschaftler raten daher, dass immungeschwächte Menschen Masken nicht mehrmals verwenden sollten. sollten, um mikrobielle Infektionen zu verhindern.

Wie lange dürfen FFP2-Masken getragen werden?

FFP2-Masken sind eigentlich Einwegprodukte, die nach einer Arbeitsschicht entsorgt werden sollten. Auch bei Durchfeuchtung sollten FFP2-Masken ausgetauscht werden, weil sie dann nicht mehr so gut filtern. Die meisten FFP2-Masken sind mit "NR" für "not reusable" (nicht wiederverwendbar) gekennzeichnet. Wenige Wiederverwendbare tragen ein "R" (reusable). In vielen Alltagssituationen werden FFP2-Masken aber nicht mehrere Stunden lang wie im Arbeitsleben getragen, sondern nur kurz beim Einkaufen oder bei einer Fahrt im Öffentlichen Nahverkehr.

FFP2-Masken lassen sich dann auch mehrmals verwenden. Allerdings müssen sie nach jeder Benutzung gut trocknen können und zwar an einem Ort, an dem keine Gefahr besteht, dass sie andere Gegenstände kontaminieren. Untersuchungen der FH Münster kamen zu dem Ergebnis, dass Sie die Masken mindestens eine Woche lang bei Raumtemperatur oder eine Stunde lang bei 80 Grad im Ofen (aber nicht über 100 Grad) trocknen lassen sollten, damit Erreger auf dem Gewebe abgetötet werden.

Waschen, Desinfektionsmittel oder große Hitze sind hingegen nicht zur Pflege von FFP2-Masken geeignet. Auf diese Weise lassen sich zwar Viren unschädlich machen, dabei wird aber auch das Material der Masken geschädigt oder zerstört und ihre Wirksamkeit ist dahin.

Eine kleinere Studie an 15 gängigen FFP2-Maskenmodellen der Hochschule München vom 21. Dezember 2021 ergab, dass bei der Hälfte der wiederverwendeten Masken die Filterkapazität der Masken mit der Zeit abnahm. In fast allen Fällen erfüllten sie aber weiterhin die vorgeschriebene Norm an Filterleistung. Für den Test wurden die Masken in einem Simulator je zweimal zwölf Stunden Beatmung mit anschließendem Trocknen ausgesetzt.

Wie verringert eine Maske die Ausbreitung des Coronavirus?

In den meisten Fällen stecken sich Menschen über die Luft mit Coronaviren an. Infizierte Personen verbreiten sie über Tröpfchen von Speichel und Nasensekret, die sie beim Husten, Niesen und Sprechen ausstoßen, und sogenannte Aerosole, die beim Ausatmen entstehen. Aerosole sind ein Gemisch aus Luft und winzigen Teilchen. Im Gegensatz zu Tröpfchen können sie längere Zeit in der Luft bleiben und sich über weitere Strecken bewegen. Ein Infizierter kann mit seiner Atemluft bereits Viren verbreiten, wenn er noch keine Krankheitssymptome hat oder gar keine entwickelt.

Mit einer OP-Maske oder Alltagsmaske reduziert der Träger die Wahrscheinlichkeit, dass er Menschen in seiner Umgebung ansteckt. Denn: Die Maske reduziert den Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen und damit auch von Krankheitserregern aus den Atemwegen. Die Partikel in einem Aerosol sind zwar zu einem großen Teil kleiner als 5 Mikrometer und können daher zwischen den Maschen von Stoffmasken nach außen dringen. Eine Maske bremst aber beim Ausatmen auch das Aerosol, das mit den Luftstrom aus den Atemwegen kommt. Auf diese Weise kann eine Maske die Konzentration infektiöser Partikel in der unmittelbaren Umgebung des Maskenträgers reduzieren.

Möglicherweise schützt eine OP-Maske oder Alltagsmaske auch ihren Träger. Eine FFP2-Maske, korrekt getragen, macht das auf jeden Fall. Das Material, aus dem sie besteht, filtert den größten Teil der Partikel in Virengröße aus der Atemluft. Das gilt auch, wenn dies nicht ausdrücklich in der beiliegenden Gebrauchsanweisung steht.

Was zeigt die Wirksamkeit von Masken gegen das Coronavirus?

Die Wirksamkeit des Mund-Nasen-Schutzes konnte schon früh eine Studie am Beispiel von Jena zeigen. Als erste größere deutsche Stadt hatte sie bereits Anfang April 2020 eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr angeordnet. Für eine andere Studie betrachteten Wissenschaftler verschiedene deutsche Regionen, in denen das Tragen von Gesichtsmasken zu unterschiedlichen Zeitpunkten Pflicht wurde. So konnten sie den Anstieg der Infektionen in Regionen mit Masken und Regionen ohne Masken vergleichen.

Ergebnis: 20 Tage nach der Einführung von obligatorischen Gesichtsmasken war die Anzahl der Neuinfektionen um rund 45 Prozent reduziert. Eine Auswertung mehrerer Studien aus den USA, Kanada, China, Thailand und Deutschland bestätigte im Februar 2021 erneut, wie effektiv das Tragen von Masken die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen kann.