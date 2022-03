FFP2-Masken senken Corona-Infektionsrisiko drastisch

Ergebnisse der Studie veröffentlichten die Wissenschaftler im Dezember 2021 in einem Artikel in der Fachzeitschrift "Proceedings" der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS). Damals begann sich gerade die Variante Omikron auszubreiten. FFP2-Masken schützen vor dieser Variante ungefähr gleich gut wie vor Delta, sagt der Physiker Eberhard Bodenschatz, Direktor am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Die Omikron-Variante habe aber auch eine andere Ansteckungs-Charakteristik. Sie vermehrt sich anscheinend besonders in den oberen Atemwegen, wo kein so feines Aerosol entsteht wie in der Lunge. Die Partikel, mit denen die Viren ausgeatmet werden, sind daher größer und werden vom Gewebe der Masken leicht aufgehalten.

Deutlich weniger Viruspartikel beim Atmen als beim Sprechen

Wichtig sei eben, dass die FFP2-Maske gut sitzt. Dies sei ein guter Fremdschutz, aber auch guter Eigenschutz. "Wenn ich mich schützen will, bleibt mir überhaupt nichts anderes übrig, als eine Maske zu tragen," sagt MPI-Direktor Bodenschatz. Derzeit seien viele Menschen infiziert, entsprechend sei die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, extrem hoch.

Eine weitere Möglichkeit, das Infektionsrisiko zu senken, sei beispielsweise, sich bei einer Zugfahrt in den Ruhebereich zu setzen. Beim Atmen würden zehnmal weniger Viruspartikel aus den Atemwegen entweichen als beim Sprechen.