Corona-Schutzmasken aus Stoff - welche schützen am besten?

Ein neues Kapitel im bereits dicken Buch über Atemschutzmasken ist aufgeschlagen: Die Florida Atlantic University hat die gebräuchlichsten - nicht-medizinischen - Stoff-Schutzmasken auf Tröpfchen-Dichte getestet. Und siehe da, die beste Maske im Test hielt Tröpfchen besser ab, als zu Beginn der Corona-Pandemie vermutet. Die Studie wurde am 30. Juni 2020 im Fachmagazin Physics of Fluids veröffentlicht.

Welche Stoff-Masken-Typen getestet wurden

Getestet wurden von den Forschern locker gebunde Masken aus Stofftaschentüchern und Halstücher sowie selbstgenähte, gut sitzende, zweilagige Baumwoll-Masken mit einer Gewebedichte von knapp 30 Fäden pro Zentimeter (70 threads per inches) und kegelförmige Masken, die man im Laden kaufen kann. Die Masken wurden einer Schaufensterpuppe umgebunden. Mit einer Pumpe wurden Husten und Niesen simuliert. Zur Analyse und Visualisierung des Husten-Strahls wurde zusätzlich mit einer Nebelmaschine Dampf in die Schutzmasken geleitet.

Das Ergebnis: Material und Form einer Maske haben entscheidenden Einfluss auf ihre Schutzwirkung. Am besten schnitt die selbstgenähte Baumwoll-Maske ab: die eingeleiteten Tröpfchen flogen im Labor etwa 6,3 Zentimeter (2,5 inches) weit. Bei der kegelförmigen Maske waren es 20,3 Zentimeter (8 inches), beim locker gefalteten Stofftaschentuch 39,6 Zentimeter (1 foot 3 inches) und beim Halstuch als Schutzmaske waren es 1,1 Meter (3 feet 7 inches).

Forscher hinterfragen Coronavirus-Abstandsregel

Ohne Maske flogen Tröpfchen im Test etwa doppelt so weit, rund 2,4 Meter (8 feet). Manche verteilten sich innerhalb von 50 Sekunden auch bis zu 3,5 Meter weit. Zudem verweilten Leitisotope, also radioaktiv markierte Tröpfchen, bei stillen Windverhältnissen bis zu drei Minuten in der Luft. Diese Studienergebnisse werfen Fragen auf in Punkto Abstandsregeln: Der bislang empfohlene Schutzabstand von 1,5 Metern reicht demnach nicht aus, um sich vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen. Laut der Forscher sollte die Abstandsregel angepasst werden.