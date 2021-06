Coronavirus: Das ist über die Variante Delta bekannt

Die Variante Alpha ist in Deutschland derzeit die am weitesten verbreitete Virus-Variante. Seit es die Mutante Delta (B.1.617.2) gibt, hat die Variante Alpha aber etwas an Schrecken verloren - auch wenn beide zu den besorgniserregenden Virus-Varianten (VOC) gehören. Denn: B.1.617.2 ist noch ansteckender und leichter übertragbar als die Variante Alpha (B.1.1.7.). Zudem wirkt die Impfung - je nach Impfstoff und Anzahl an Impfungen - schlechter gegen die Delta-Variante.

Corona-Variante Delta ist deutlich ansteckender

Das Risiko, Angehörige des eigenen Haushalts zu infizieren, ist schätzungsweise 60 Prozent höher, gibt die Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) an. Zusätzlich vermehren sich die Viren im Körper stärker, ergab eine Risikoanalyse des britischen Gesundheitsministeriums. In England ist die Delta-Variante bereits vorherrschend, mittlerweile werden dort durch sie rund 90 Prozent der Corona-Infektionen verursacht.

Sowohl bei der Alpha- als auch der Delta-Variante ist das Risiko zudem erhöht, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Bei Delta ist auch die Rate der schweren Verläufe leicht erhöht.

Sorge vor Verbreitung der Corona-Variante Delta in Deutschland

In Deutschland wurde die Variante Delta laut Robert Koch-Institut (RKI) bereits in allen 16 Bundesländern nachgewiesen - zwar nur in einem geringen, aber steigenden Prozentsatz der untersuchten Proben: In der ersten Juniwoche (KW 22) gingen nach neuesten Zahlen des RKI 6,2 Prozent aller Corona-Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurück. In der letzten Maiwoche (KW 21) hatte der Anteil noch bei 3,7 Prozent gelegen.

Noch ist die Variante in Deutschland damit nicht weit verbreitet. Da aber nur ein Viertel der Bevölkerung bisher zweimal geimpft ist, "hat das Virus viel Raum, sich auszubreiten", sagt Statistiker Dirk Brockmann, der beim RKI das Team für die "Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten" leitet. Deswegen könne man auch damit rechnen, dass sich die Delta-Variante in Deutschland weiter ausbreitet.

Corona-Variante Delta: So schützt die Impfung

Die Impfung gegen die Delta-Variante wirkt geringfügig weniger als gegen die Variante Alpha. Das RKI schreibt, dass sich die Variante Delta auszeichnet "durch Mutationen aus, die mit einer reduzierten Wirksamkeit der Immunantwort in Verbindung gebracht werden. Erste Laborexperimente und Daten von Beobachtungsstudien aus England deuten darauf hin, dass die Impfstoffwirksamkeit nach vollständiger Impfung geringfügig unterhalb der Wirksamkeit gegenüber B.1.1.7 liegt."

Mit nur einer Impf-Dosis mit Comirnaty (Biontech) ist man laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) minimal bis mäßig weniger gut gegen die Delta-Variante geschützt. Bei nur einer Impfung mit Vaxzevria (Astrazeneca) ist das Risiko laut WHO hingegen beträchtlich erhöht, sich noch einmal anzustecken (Reinfektion). Dabei werden offensichtlich weniger neutralisierende Antikörper gebildet als bei zwei Impfungen mit Vaxzevria oder ein bis zwei Impfungen mit Comirnaty (Biontech).

Das könnte auch einer der Gründe sein, warum sich die Delta-Variante so schnell in England ausgebreitet hat: Dort wurden der Impfstoff von Astrazeneca in mehr Altersgruppen als in Deutschland verimpft und ist damit mehr verbreitet. Ein weiterer Grund könnte sein, dass auch in England noch nicht genug Menschen zweimal geimpft sind.

England und Wales verschieben Lockerungen wegen Delta-Variante

Die englische Regierung wollte die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am 21. Juni 2021 eigentlich aufheben. Wegen der großen Verbreitung der Delta-Variante, werden die Maßnahmen nun voraussichtlich erst am 19. Juli 2021 gelockert. Auch in Wales werden die Schutzmaßnahmen um vier Wochen verlängert.

Aufgrund der Ausbreitung der Variante Delta in England rät Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) deutschen Fußballfans von Reisen nach London zu den Halbfinalspielen und dem Finale der Europameisterschaft ab.

Mutante Delta: Lockdown in Lissabon - Lage in Indien entspannt sich

Da sich die Variante Delta auch in Lissabon schnell ausbreitet, gilt von Freitag bis Montag ein Lockdown. Von Freitagnachmittag 16.00 Uhr deutscher Zeit bis Montagmorgen 6.00 Uhr ist es verboten, in die Metropolregion Lissabon einzureisen oder sie zu verlassen.

In Indien - dort wurde die Delta-Variante erstmals 2020 entdeckt - wurden die Schutzmaßnahmen inzwischen hingegen wieder gelockert, auch in Neu-Delhi. Dort sind Läden wieder geöffnet. Restaurants dürfen 50 Prozent der Plätze wieder besetzen. In den vergangenen zwei Monaten hatte das Land mit einer dramatischen neuen Corona-Welle zu kämpfen, mit mehr als 400.000 Neu-Infektionen an manchen Tagen.

Steckbrief Corona-Variante Delta

Entdeckt: Im Oktober 2020 im indischen Bundesstaat Maharashtra

In Deutschland: seit 18. März 2021

Besorgniserregende Variante (VOC) seit: 11. Mai 2021

Bestätigte Fälle in München (Stand 14. Juni 2021): 45 Fälle von Delta, 12.198 Fälle von Alpha in den vergangenen zwei Wochen.

Symptome: sind anders als bei bisherigen Corona-Infektionen und bei jüngeren Menschen einer Erkältung ähnlicher. Tim Spector vom King's College London hat Daten der Corona-App ausgewertet. Neben Fieber werden nun vorrangig Kopfschmerzen, Schnupfen und eine trockene Kehle als Symptome genannt.

Corona-Mutante Delta - Infektionswelle im Herbst?

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und der Virologe Christian Drosten rechnen damit, dass sich die Corona-Variante Delta bis zum Herbst auch in Deutschland ausbreiten wird. Lauterbach weist in der Sendung "rbb Spezial" des Weiteren darauf hin, dass eine neue Studie der Oxford-Universität zeigt, dass die Saisonalität der Delta-Variante deutlich ausgeprägter ist als ursprünglich angenommen. Im Sommer ist das Risiko, sich damit anzustecken, deutlich geringer als in der kalten Jahreszeit.

Noch eine Besonderheit von Delta ist, dass in England von den infizierten Kindern ein Prozent so schwer erkranken, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. "Das ist keine Kleinigkeit", sagt Karl Lauterbach und plädiert dafür, auch Kindern ein Impfangebot zu machen.