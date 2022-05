Affenpocken: Lauterbach empfiehlt mindestens 21 Tage Quarantäne

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Nachdem es zuletzt einige bestätigte Affenpocken-Fälle in Deutschland gab, reagieren die Behörden - signalisieren aber auch Entwarnung. Es handle sich um einen bekannten Erreger, betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Laut ihm und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), sollen in Deutschland rasch strenge Regeln für Isolation und Quarantäne gelten.

Wer sich mit Affenpocken infiziert, soll demnach bis zum Abfall der für die Erkrankung typischen Hautkrusten in Isolation bleiben – mindestens aber 21 Tage. Auch Kontaktpersonen sollen für 21 Tage in Quarantäne. Formal handelt es sich dabei um "dringende Empfehlungen", die von den Bundesländern jetzt umgesetzt werden sollen. Impfungen sind demnach zunächst nicht vorgesehen, allerdings wollen die Behörden laut Lauterbach "vorbereitet sein auf mögliche Ringimpfungen um die Infizierten herum". Dafür sei Impfstoff bestellt worden.

Lauterbach: "Nicht der Ausbruch einer neuen Pandemie"

Lauterbach betonte aber auch: "Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Ausbruch einer neuen Pandemie." Man müsse Ausbrüche früh eindämmen – und könne die Verbreitung des Virus durch Kontaktnachverfolgung und Vorsicht "gut in den Griff bekommen". Dennoch müsse man die Affenpocken ernst nehmen: Der Erreger oder die Anfälligkeit der Menschen könnte sich verändert haben. Die derzeitige Risikogruppe seien Männer, die Sex mit anderen Männern hatten. Es handle sich dabei nicht um eine Stigmatisierung, sagte der Minister. In Zukunft könne der Erreger auch ganz andere Menschen betreffen.

Nachdem das Thema besonders in den sozialen Medien für viele Fragen sorgt, haben sich in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Expertinnen und Experten zu Wort gemeldet. Viele von ihnen sehen nach der jüngsten Zunahme offizieller Affenpocken-Fälle in Europa bisher keinen Grund für Alarmstimmung. Ein Grund: Offenbar wird das Affenpocken-Virus, anders als Corona, kaum über die Luft weitergegeben. Vor Panikmache warnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

WHO: Affenpocken-Eindämmung weiter möglich

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet derweil eine Eindämmung der Affenpocken weiterhin als möglich, auch wenn sie den jüngsten Ausbruch außerhalb Afrikas als außergewöhnlich einstuft. Es würden weitere Treffen anberaumt, um die zuständigen Behörden in verschiedenen Ländern bei der Bekämpfung der Krankheit zu unterstützen und zu beraten, teilte die UN-Gesundheitsorganisation mit.

Seit am 7. Mai erstmals ein Fall außerhalb Afrikas und damit des üblichen Verbreitungsgebiets gemeldet wurde, seien 131 Erkrankungen bestätigt und weitere 106 Verdachtsfälle registriert worden. Die Krankheit verläuft in der Regel mild.