Galeria-Schließungen in Bayern: Wo Aiwanger noch Chancen sieht

Nach dem verkündeten Aus für drei Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Bayern will Wirtschaftsminister Aiwanger "für jeden Standort" kämpfen. Chancen sieht er aber nur für Augsburg, in Regensburg und Würzburg sei die Lage "sehr schwierig".