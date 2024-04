Murnau: Generalstaatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Im Fall der beiden in Murnau getöteten Ukrainer hat die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Das hat ein Sprecher dem BR bestätigt. Eine politische Motivation der Tat könne nicht ausgeschlossen werden, auch wenn es derzeit keine Anhaltspunkte dafür gebe, so die Begründung. Konkret zuständig innerhalb der Behörde ist die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET).

Mutmaßlicher Täter ist ein Russe

Zwei Ukrainer im Alter von 23 und 36 Jahren waren am Samstagnachmittag auf dem Gelände eines Einkaufszentrums in Murnau in Oberbayern erstochen worden. Die Polizei nahm kurz darauf einen Mann fest, der als dringend tatverdächtig gilt. Er befindet sich in Untersuchungshaft, ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen. Es handelt sich dabei um einen 57 Jahre alten Russen, der schon seit längerer Zeit in Murnau lebt. Im Vorfeld war der mutmaßliche Täter schon öfter aufgefallen, wie Anwohner berichten. Auch der Polizei war er bekannt.

Nach ersten Informationen soll ein Streit mit den Ukrainern der Grund für die Tat sein. Der Mann sei alkoholisiert gewesen und habe die Tat eingeräumt, heißt es von der Polizei. Worum es bei dem Streit genau ging, ist noch unklar. Dass die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich zieht, bedeutet nicht, dass zwingend auch eine politische Tatmotivation hinter dem Fall steckt. Laut Polizeiangaben gab es zunächst auch keine Hinweise darauf, dass der russische Angriffskrieg eine Rolle spielte.

Ukrainische Soldaten zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland

Dem ukrainischen Außenministerium zufolge handelte es sich bei den Opfern um ukrainische Soldaten, die sich nach Kriegsverletzungen zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland aufhielten. Das bestätigte auch das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen dem Bayerischen Rundfunk. Der eine kam demnach letzten August nach Deutschland, der andere letzten Dezember. Beide wurden wegen Armverletzungen im Unfallklinikum Murnau behandelt. Zur Nachbehandlung der Kriegsverletzungen lebten die beiden in einer Unterkunft für Geflüchtete in Murnau.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit bezeichnete die Bluttat von Murnau mit zwei erstochenen ukrainischen Soldaten am Montag als "besorgniserregenden Vorfall". Auf eine Journalistenfrage sagte er in der Bundespressekonferenz in Berlin, jetzt müssten die Umstände genauer untersucht werden. Das sei Sache der Behörden in Bayern.